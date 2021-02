PAYDAY 3 nadal szuka wydawcy. Twórcy chwalą się liczbą graczy PD2

Overkill podzielił się nowymi informacjami w sprawie PAYDAY 3. Gra nadal powstaje, a deweloperzy stale poszukują odpowiedniego wydawcy.

Sukces PAYDAY 2 jest absolutnie niezaprzeczalny. Gra do dziś sprzedaje się świetnie i ciągle otrzymuje nowe aktualizacje zawartości. Silnik produkcji zdecydowanie potrzebuje już odświeżenia, a gracze wyglądają trzeciej odsłony cyklu.

Póki co studio Overkill niechętnie dzieli się informacjami o PD3, ale tymczasowy szef studia postanowił uspokoić graczy. Deweloperzy wciąż szukają odpowiedniego wydawcy, który mógłby zagwarantować produkcji odpowiednią opiekę.

Wiem, że wszyscy chcecie dowiedzieć się więcej o PAYDAY 3 i zapewniam Was, jak tylko będziemy mogli coś powiedzieć, to to zrobimy. W międzyczasie ciężko pracujemy nad grą i szukamy odpowiedniego wydawcy. To dla nas bardzo ważne, aby zyskać dobrego – że tak powiem – partnera zbrodni, ponieważ chcemy pracować z kimś, kto dzieli nasz szacunek do społeczności i miłość do gry.

– mówi Tobias Sjögren w materiale Overkill