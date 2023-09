Gracze „w większości negatywnie” oceniają PayDay 3. Kolejna gra z wielkimi problemami

PayDay 3 zaledwie parę dni po debiucie zdobył „w większości negatywne” noty na Steam. Gracze niemal jednogłośnie twierdzą, że wiedzą, co jest winne takiemu stanu rzeczy.

PayDay 3 rozzłościło graczy zasadniczo od samego początku. Tuż przed premierą okazało się, że gra nie oferuje rozgrywki offline. Wydaje się to dość dziwnym wymogiem, skoro można bez problemu rozgrywać mecze z botami. No ale niestety nie – gracze cały czas muszą być połączeni. Nic więc dziwnego, że wielu z nich wyraża swoje niezadowolenie w związku z tą decyzją.

PayDay 3 z problemami

Potrzeba bycia zawsze online związana jest też z problemami z serwerami. Gra jest nimi niestety nękana na potęgę. Tuż po debiucie gracze napotykali na problemy z weryfikacją swojego klienta gry, przez co nie mogli w ogóle do niej wejść. Później z kolei okazało się, że matchmaking nie działa kompletnie i to u wielu graczy na różnych platformach.

Starbreeze wydało aktualizację, która rzekomo naprawia problemy z połączeniem. Niestety, nie wszyscy gracze zauważają poprawę. Na forach Steam i Reddicie aż kipi od negatywnych uwag graczy chcących po prostu rabować banki. Wielu z nich zamierza robić to samodzielnie, a brak trybu offline powoduje, że także cierpią oni w związku z problemami z serwerami.

Oficjalne konto gry na Twitterze ogłosiło, że twórcy wciąż monitorują sytuację. Stało się niedługo po tym, gdy twórcy stwierdzili, że naprawili problemy. Jak widać – te wciąż występują. Dlatego też PayDay 3 ma niechlubne „w większości negatywne” opinie graczy na Steam.

Problemy gry wydają się pochodzić bezpośrednio od zainteresowania nią. Nowa gra z serii cieszy się sporą popularnością, a na Steam jednocześnie grało w nią maksymalnie prawie 40 tysięcy osób. Trzeba jednak dodać, iż tytuł ukazał się też na PS5 i Xbox Series X/S. Do tego gra dostępna jest od premiery w Xbox Game Pass. Prawdziwa liczba zainteresowanych jest z pewnością znacznie wyższa.