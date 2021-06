Pamiętacie jeszcze o Painkiller? Powstaje nowa odsłona serii

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Podczas pierwszego dnia pokazów Summer Game Fest 2021 dowiedzieliśmy się, że powstaje nowa część serii Painkiller. Koch Media podczas prezentacji dla dziennikarzy zdradziło, że współwydawcą tytułu jest Saber Interactive, które było odpowiedzialne za Wiedźmina 3 na Nintendo Switch.

Nie dowiedzieliśmy się na ten moment za dużo, aczkolwiek znamy już kilka szczegółów. Po pierwsze nowa odsłona zaimplementuje kooperacyjny tryb multiplayer. Produkcja zmierza na PC i konsole, aczkolwiek nie doprecyzowano dokładnie na jakie. Mam nadzieję, że nie ominie Nintendo Switcha, bo sam w ostatnim czasie preferuję tę platformę.

Cykl Painkiller zadebiutował w 2004 roku. Za pierwszą część odpowiada polskie studio People Can Fly. W późniejszym okresie za kontynuacje było odpowiedzialne gliwickie The Farm 51. Wszystko wskazuje na to, że nasze rodzime firmy nie będą już zaangażowane w proces tworzenia nowej odsłony. Nie powinniśmy jednak tego przekreślać, ponieważ jest spora szansa, że dzisiaj usłyszymy więcej szczegółów o omawianej grze. Koch Media zapowiedziało kolejny pokaz na dziś, który odbędzie się o 21:00 naszego czasu, sądząc po rozkładzie jazdy dzisiejszych zapowiedzi. Zobaczymy wiele gier z biblioteki tego wydawniczego giganta, dlatego naprawdę warto będzie śledzić wieczorne zapowiedzi.

Graliście we wcześniejsze odsłony Painkillera? Dobrze wspominacie? Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać kolejnych informacji na temat nadchodzącej części.