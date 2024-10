Pad DualSense od PS5 został użyty podczas operacji. Nowa jakość zabiegów medycznych?

Okazuje się, że sprzęt gamingowy można wykorzystać nie tylko do zabawy. W sieci pojawiła się informacja o użyciu pada DualSense od PS5 podczas wykonywania operacji na odległość. To zwiastuje nową jakość w zabiegach medycznych, podczas których pacjent możne znajdować się wiele kilometrów od lekarza prowadzącego.

DualSense w szpitalu podczas operacji

Kontrolery do konsol mogą mieć wiele zastosowań, nie tylko do grania. Najnowszy przykład pokazuje, że pad można użyć również podczas operacji. Ostatnio taki pad, a konkretniej DualSense od PS5 pomógł przeprowadzić zabieg medyczny na odległość. Chirurg z padem był w Zurychu, a miejsce faktycznej operacji było w Hongkongu. Procedura była swego rodzaju eksperymentem, a w rolę “pacjenta” wcieliła się świnia. To miało pozwolić sprawdzić, czy odległość wielu tysięcy kilometrów jest barierą nie do przejścia.

Otóż nie jest. Chociaż sterowanie miało opóźnienie (ok. 300 ms), to nie stanowiło to poważnego problemu. Pad był podłączony do systemu robotycznego i endoskopu magnetycznego przez protokół WebSocket. Chociaż ten rodzaj technologii dopiero raczkuje, to zwiastuje też duże zmiany w podejściu do operacji chirurgicznych. W ten sposób będzie można leczyć i operować np. osoby przebywające w kosmosie, czy po prostu pacjentów, w pobliżu których nie ma odpowiedniego lekarza – ale jest szpital i odpowiednia sala.

Źródło: playstationlifestyle.com