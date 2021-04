100+ nude modów do Wiedźmina 3. Pobierajcie paczkę

Pewien użytkownik stworzył gigantyczną paczkę modyfikacji, która rozbiera mnóstwo kobiet ze świata gry Wiedźmin 3. Zbiór o pięknej nazwie „My Nudes Collection” pozbawi ubrań ponad 100 postaci.

Bez wątpienia społeczność moderska potrafi stworzyć wszystko. Niektórzy gracze chcieliby, by ich bohaterka miała ubraną piękną czerwoną suknię, inni woleliby napatrzeć się na postać bez odzienia. Nude mody w ostatnim czasie cieszą się ogromną popularnością i specjalnie dla entuzjastów golizny została przygotowana omawiana paczka.

Nie tylko Triss, Ciri, Yennefer – twórca rozebrał każdą w Wiedźmin 3

Zbiór nude modów został stworzony przez paulr0013. Skupił się on przede wszystkim na postaciach pobocznych. Co ciekawe, za cel tej kolekcji nie obrał sobie najbardziej znanych kobiet z gry, a przede wszystkim inne, warte uwagi przedstawicielki płci pięknej. Shani, Filippa, Priscilla, a nawet Succuby i wiele więcej. By nie odebrać im wszystkiego, starał się każdej pozostawić akcesoria, dzięki którym NPC mogły się wyróżniać nawet nago.

Po instalacji tego mod packa seksualność będzie się po prostu wylewała z ekranów naszych pecetów, dlatego instalujecie na własną odpowiedzialność. Jeżeli to właśnie takich wrażeń szukacie, zachęcamy do pobrania i instalacji. Jeżeli dalej jesteście niezdecydowani, zapoznajcie się z poniższymi grafikami wprost ze zmodowanej wersji gry.

Link do gigantycznej paczki i nieocenzurowane screeny znajdziecie tutaj. Ze względu na treści +18 ostrzegamy niepełnoletnich.

