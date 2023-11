Już w przyszłym roku do gry Overwatch trafi nowy bohater. Postać będzie nosić imię Venture i będzie pierwszym charakterem niebinarnym w grze. Jest to tym samym uzupełnienie obsady LGBTQ+ w grze Blizzarda, jako że każda część akronimu będzie mieć już swojego przedstawiciela wśród grywalnych postaci.

Overwatch z nowym, niebinarnym bohaterem

W przyszłym roku do zestawu grywalnych postaci w Overwatch dołączy Venture. O płciowej tożsamości gracze dowiedzieli się przy pomocy Twittera (lub X), a konkretniej za sprawą odpowiedzi Any Martinez. Ta w przypadku gry zajmuje się technologią postaci i podzieliła się ze światem informacją o używanych przez Venture zaimkach — są to they/them:

What are venture’s pronouns? 💕 they look really cool! — Teddy (@EntropicTeddy) November 3, 2023

Co ciekawe nie wiadomo, czy postać Venture będzie otwarcie niebinarna we wszystkich regionach gry. Jak zwraca uwagę serwis thegamer.com, w niektórych krajach te elementy lore gry zostały ograniczone. Wszystko przez obowiązujące tam przepisy dotyczące m.in. seksualności i niektórych orientacji.

Mimo wszystko Venture pojawi się w grze od Blizzarda już w przyszłym roku. Będzie to kolejna postać dodana do gry po tym, jak w jej szeregach zagościli m.in. Sojourn, Junker Queen, Kiriko, Ramattra czy choćby Illari. Jak oceniacie dotychczasowy wachlarz bohaterów? Choć od premiery minął rok, to gra nadal zyskuje coraz więcej zawartości.

Kontynuacja cenionej gry (obecnie jako jednolity tytuł) ukazała się na rynku 4 października 2022 roku. W produkcję zagracie na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz na Nintendo Switch.