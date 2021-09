Koszmar graczy Overwatch się ziścił. Oto trik, który niemal gwarantuje wygraną

Latający Bastion brzmi jak najgorsza bestia z koszmarów gracza Overwatch. Okazuje się, że jest to w pewien sposób możliwe do osiągnięcia. Gracze wciąż zaskakują.

YouTuber McMagicMarv udostępnił na Reddicie trik, jaki udało mu się niedawno wykonać. Powoduje on, że Bastion może latać (a w zasadzie „podskakiwać”) w trybie wieżyczki. Wygląda to na tyle przerażająco, że wroga drużyna miałaby spory problem, aby w ogóle dostać się do punktu.

Gracze Overwatch wpadają na coraz dziwniejsze pomysły

Do wykonania triku z Bastionem potrzebujemy oczywiście Bastiona, ale też Symmetrę, Mei i mapę Oazę. Symmetra musi postawić portal na ścianie lodu stworzonej przez Mei nad jedną z podkładek odbijających. Gdy ściana ulegnie zniszczeniu, portal spadnie prosto na dół, ale nie będzie się odbijał. Drugi portal można wtedy postawić choćby na środku punktu, o który toczy się bitwa. Jeżeli gracz Bastiona wykaże się odpowiednim wyczuciem czasu, będzie mógł przy każdym odbiciu teleportować się i niemal „latać” nad punktem. W ten sposób kontrola mapy należy już w zasadzie tylko do niego. Dodajmy, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w tej samej pozycji osłaniał go Reinhardt. Szaleństwo po stronie przeciwników murowane.

Na szczęście to tylko trik, do tego dość ciężki do wykonania, więc raczej nie stanie się stałym narzędziem w arsenale graczy Overwatch. No, a przynajmniej mam taką nadzieję.

Blizzard niedawno pokazał odświeżonych Symmetrę i Bastiona w nadchodzącym Overwatch 2. O ile ta pierwsza doczekała się paru ofensywnych zmian, o tyle „robota z ptakiem” kompletnie przeprojektowano. Do tego stopnia, że będzie mógł… jeździć w trybie wieżyczki i strzelać z moździerza. Dostał też czapeczkę.