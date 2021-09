Bastion jak „pseudo-snajper” i ulepszona Sombra. Tak zmienią się postacie w Overwatch 2

Blizzard pochwalił się dwoma krótkimi filmikami, na których pokazuje zmiany bohaterów w Overwatch 2. W widoczny sposób przeprojektowano Sombrę i Bastiona.

„Hej, co by było, gdyby Bastion stał się moździerzem z możliwością jazdy w trybie wieżyczki i karabinem snajperskim?” – nie pomyślał nigdy żaden gracz Overwatch. Ale najwidoczniej pomyśleli tak twórcy. Ewidentnie brakuje mu tylko miotacza ognia.

Overwatch 2 ze zmienionym Bastionem

Twórcy podzielili się dwoma krótkimi filmikami z nowościami w postaciach Bastiona i Sombry. Upgrade u tego pierwszego widać gołym okiem, dostał czapkę (z brwiami?!) i nieco odświeżony wygląd. Prawdziwa rewolucja dotyczy jednak jego umiejętności. Przede wszystkim zmieniono mu podstawowy karabin. Od teraz strzela dużo wolniej, ale celniej – twórcy sami pokusili się o określenie go mianem „pseudo-snajpera”. Oprócz tego będzie mógł poruszać się w trybie wartownika, ale z ograniczeniami w prędkości ruchu. Zniknęła możliwość samoleczenia, zamiast której dodano więcej ofensywy w postaci granatu, który przykleja się do wrogów i odbija od powierzchni. Brzmi strasznie? A co powiecie na ulta? Bastion zmienia się w moździerz, a gracz zaznacza trzy miejsca na całej mapie, na które spadną pociski artyleryjskie.

Fani Sombry zagrają bardziej ofensywnie

Istotne zmiany dosięgnęły także Sombry. Dotychczas była ona używana głównie sytuacyjnie i (powiedzmy sobie szczerze) nie była jakąś mocną postacią. Tym razem ma się to zmienić. Jej hakowanie przeprojektowano, gdyż teraz pozbawia przeciwnika możliwości korzystania z umiejętności zaledwie na sekundę. Przez pozostałe 8 sekund trwania skilla przeciwnik będzie dostawał obrażenia o 50% wyższe. Co ciekawe, przez cały czas trwania umiejętności da się go widzieć przez ściany. Znacznie zmniejszono sam cooldown, a używanie tego skilla nie spowoduje całkowitego wyjścia z niewidzialności. Ultimate postaci także zmieniono – od teraz zada przeciwnikom obrażenia w wysokości 40% ich całkowitego życia.