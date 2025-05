Oferty dnia na Steam. Tym razem prawdziwa perełka

W sklepie Steam pojawiły się najnowsze oferty dnia. Dziś w niższych cenach możemy zgarnąć m.in. Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Na platformie cyfrowej dystrybucji Steam można już znaleźć najnowsze oferty dnia. Będą one widniały na głównej stronie sklepu do jutra do godziny 19:00 czasu polskiego. Tym razem wyróżniono trzy produkcje, ale za to jedna z nich to prawdziwa perełka i może pochwalić się przytłaczająco pozytywnymi recenzjami.

Oferty dnia na Steam. Tanie gry na PC

Mowa tutaj oczywiście o Shadow Tactics: Blades of the Shogun. To izometryczna gra taktyczna z elementami skradania się, której akcja rozgrywa się w Japonii w okresie Edo. Gracz kieruje pięcioosobowym zespołem wyspecjalizowanych bohaterów, wykonując różnego rodzaju misje.

Każda postać ma własny styl działania oraz unikalne zdolności. Hayato to ninja, który potrafi bezszelestnie eliminować przeciwników. Mugen, samuraj, dobrze radzi sobie natomiast w bezpośrednich starciach. Aiko umie odwracać uwagę przeciwników dzięki przebraniu. Yuki zastawia z kolei pułapki, a także wykorzystuje swoje sprytne podejście. Takuma zaś eliminuje cele z dystansu przy pomocy karabinu snajperskiego.

Naszym celem jest opracowanie skutecznej strategii, która pozwoli przedostać się na silnie strzeżone tereny. W zależności od podejścia można wchodzić w otwarte starcia, skradać się, zastawiać zasadzki lub też omijać wrogów. Każda misja pozwala inaczej wykorzystać umiejętności drużyny.

Rozgrywka skupia się raczej na dokładnej obserwacji pola bitwy oraz planowaniu. Często musimy bowiem radzić sobie z liczebną przewagą wroga. Warto jednak zaznaczyć, iż gra oferuje trzy poziomy trudności, dając wybór między większym wyzwaniem a bardziej swobodną rozgrywką.

