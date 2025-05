Weekendowa wyprzedaż na Steam. Uczta dla fanów łamigłówek

Mamy weekend, co oznacza oczywiście weekendową wyprzedaż na platformie Steam. Tym razem w ramach promocji w niższych cenach możemy załapać się na takie tytuły jak Gas Station Simulator, gry z serii Plague Inc., czy też wiele tytułów, w których główną atrakcją są różnego rodzaju zagadki. Równocześnie do tego wszystkiego trzeba dołączyć wyprzedaż gier z serii Dragon Quest. Krótko mówiąc, jest tego sporo, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zapraszamy więc serdecznie do zestawienia wybranych ofert!

Wyprzedaż weekendowa na Steam. Tanie gry na PC

Jeżeli chodzi o gry z łamigłówkami, warto zajrzeć na oficjalną stronę wyprzedaży pod tytułem Cerebral Puzzle Showcase. W powyższym zestawieniu znalazło się tylko kilka produkcji, które przeceniono z tej okazji. W praktyce jest ich oczywiście znacznie więcej, w dodatku wszystko podzielono na osobne kategorie. Gracze, którzy niekoniecznie chcą w tym momencie wydawać pieniądze, mogą nawet zajrzeć do specjalnej sekcji z wersjami demonstracyjnymi, aby przetestować część tytułów całkowicie za darmo.

My natomiast zapraszamy również do naszej sekcji z darmowymi grami, gdzie znajdziecie pełnoprawne produkcje, w które zagrać można bez żadnych opłat. Już dzisiaj, tyle że nieco wcześniej, prezentowaliśmy tam Numbrę, czyli darmową przygodówkę w stylu Little Nightmares.

Źródło: Steam