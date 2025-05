Prawie jak za darmo! Aż 50 gier w wersji na Steam do 5 złotych

Na koniec miesiąca postanowiliśmy zebrać dla Was zestawienie z grami w wersji na Steam, których cena nie przekracza pięciu złotych, choćby o grosz! To idealna okazja na powiększenie swojej biblioteki, jeśli nie chcecie wydawać na to zbyt dużo pieniędzy.

Nie ma w co grać? A może jest w co grać, ale nie do końca wiadomo właściwie, w co? Nie macie ochoty na nic, co aktualnie znajduje się w Waszej bibliotece na Steamie? Wszyscy doskonale wiemy, że to bardzo popularne zjawisko. Mamy na to rozwiązanie! W rzetelnie sprawdzonym przez nas internetowym sklepie Instant Gaming możecie znaleźć mnóstwo znakomitych okazji. Ba, mowa tutaj o grach, których cena nie przekracza 5 złotych!

Jest tego wystarczająco, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Zwłaszcza, że są to przedstawiciele różnych gatunków, począwszy od RPG, poprzez strategie i łamigłówki, a skończywszy na symulatorach.

Tanie gry do 5 zł. Promocja na klucze Steam (część 1)

1000xRESIST

1000xRESIST to dość nietypowa produkcja, która łączy w sobie elementy gry przygodowej z gatunkiem visual novel. Za jej stworzenie odpowiada niezależne studio sunset visitor. Tytuł przenosi nas w przyszłość, tytułowe tysiąc lat. Ziemię przejęła rasa olbrzymich obcych znanych jako Okupanci, a ludzkość niemal całkowicie wyginęła. Niemal całkowicie nie oznacza jednak, że wyginął absolutnie każdy. Wyjątkiem jest chociażby nastolatka o imieniu Iris. Ba, ta dziewczynka jakimś sposobem zyskała nieśmiertelność. Udało jej się stworzyć nawet własne społeczeństwo, tyle że składające się z jej klonów. Ostatecznie Idris została nazwana Wszechmatką i wraz ze swoimi Siostrami osiedliła się w Sadzie, głęboko pod ziemią.

Gracz wciela się w Obserwatorkę, która poprzez proces Komunii przeżywa wspomnienia Iris. Nasza siostra, Fixer, próbuje bowiem pokazać, że Iris wcale nie jest tym, za kogo się podaje, jednak za głoszenie tych poglądów została oskarżona o zdradę i ostatecznie stracona. Obserwatorka chce więc poznać prawdę o Iris. Rozgrywkę podzielono na segmenty przygodowe i eksplorację. Zwiedzamy różne lokacje, prowadzimy rozmowy z postaciami niezależnymi i rozwiązujemy zagadki, dokonując postępów w fabule.

The Lamplighters League

The Lamplighters League to przygodowa strategia turowa, która łączy klimaty lat 30. z intensywną akcją i skradaniem. Za grę odpowiada studio Harebrained Schemes, znane z Shadowrun Trilogy czy BATTLETECH. Tym razem twórcy zabierają nas jednak do alternatywnej wersji historii, w której tajemniczy kult – Banished Court – jest o krok od przejęcia władzy nad światem. Na szczęście nie wszystko jeszcze stracone. Istnieje bowiem grupa, która od wieków stawiała opór. Problem w tym, że najlepsi z najlepszych dawno już zniknęli ze sceny. Teraz pałeczkę przejmują natomiast… cóż, najlepsi z najgorszych.

Gracz wciela się w lidera nietypowej drużyny złożonej z wyrzutków i łotrzyków. Każdy z nich ma swoje moce, nawyki i sekrety, a ich specjalizacje mogą przechylić szalę zwycięstwa – o ile nauczymy się z nich korzystać. Rozgrywka podzielona została na dwa segmenty: skradanie i infiltrację w czasie rzeczywistym oraz klasyczną walkę turową, w której kluczowe są pozycjonowanie, plan i, no, szczypta łajdactwa. Eksplorujemy lokacje – od przemysłowych stoczni, przez rozpalone słońcem pustynie, po pełne tajemnic dżungle. Podejmujemy decyzje, kompletujemy ekwipunek, a także rekrutujemy kolejnych outsiderów. Każdy wybór ma znaczenie, a każda misja może być ostatnią. Banished Court nie śpi, a świat sam się nie uratuje.

