„Oddychający” komputer wielkości szafy. Takiego potwora świat jeszcze nie widział

Oto „oddychający” komputer autorstwa popularnego twórcy, który wykorzystuje nietypowy sposób chłodzenia. Cyrkulacja powietrza przypomina zasadę działania ludzkich płuc.

O DIY Perks niedawno pisaliśmy w przypadku specjalnej obudowy PS5. Dzisiaj jednak chcemy Wam pokazać coś zdecydowanie większego. Przed Wami prawie 20 minut materiału z budowy PeCeta, który dosłownie „oddycha”:

Matt ze wspomnianego kanału zaczął od stworzenia samych „płuc”. Jego początkowy koncept zakładał wykorzystanie miedzianych cewek, które miały transportować się wzdłuż rurki z magnesami wewnątrz. Niestety, okazało się, że pozyskany w ten sposób ruch nie nadawał się, by dobrze cyrkulować powietrze. Zamysł jednak zmodyfikowano, aby wewnątrz rurek poruszały się magnesy, które swoją siłą przemieszczały także dwie płyty z tworzywa.

Gdy same „płuca” były już skończone, majster stworzył zaślepki, które chronią maszynę przed zasysaniem z powrotem gorąca. Ciepło odprowadzane jest jedynie przez AiO, które podłączono do procesora Ryzen 9 5950X i RTX 3080. Czy było warto? Cóż, moim zdaniem tak. 16-rdzeniowe CPU wykazywało temperaturę jedynie 60 stopni Celsjusza, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Jedynie o 2 stopnie więcej wskazywał benchmark w przypadku GPU. Szczególnie ta druga liczba zrobiła na mnie ogromne wrażenie.

Jak Wam podoba się ten „oddychający komputer” Matta? Zachęcamy do sprawdzenia jego pozostałych filmików, ponieważ niejednokrotnie zaprezentował w nich masę ciekawych pomysłów. Jego twórczość jest świetnym sposobem, by pobudzić własną kreatywność i dowiedzieć się czegoś nowego.