Oceny Cyberpunk 2077 na Steam pikują. Będzie coraz gorzej?

Cyberpunk 2077 na platformie Steam otrzymuje coraz niższe oceny. Mamy do czynienia z widoczną tendencją spadkową.

Można przypuszczać, że użytkownicy gry Cyberpunk 2077 wierzyli, że patch 1.1 naprawi większość błędów trawiących tytuł. Aktualizacja rzeczywiście wprowadziła sporo zmian (m.in. poprawiła optymalizację tłumów – więcej tutaj), ale nadal pozostało bardzo dużo do zrobienia. Wielu graczy wyraźnie zirytowało się tym, że wypuszczona łatka nie koryguje zbyt wielu wpadek. Co więcej, może generować poważne zagrożenie w postaci uszkodzenia stanu gry (więcej informacji znajdziesz w tym miejscu). W rezultacie internauci postanowili dać upust swej złości, zasypując Steam negatywnymi opiniami dotyczącymi gry.

Trzeba nadmienić, że obecnie 78% to noty pozytywne, ale ostatnie oceny oscylują w granicach 70%. Widać więc tendencje spadkową. Nie można wykluczyć, iż w ciągu najbliższych miesięcy średnia ocen będzie malała. Czy w takim razie niebawem doczekamy się patcha? Niestety sytuacja nie jest taka oczywista. Przedstawiciele CD Projekt RED poinformowali, że niedawny cyberatak na producenta, wpłynie na pracę studia (zobacz więcej). Miejmy jednak nadzieję, że wypuszczenie solidnej łatki do Cyberpunka 2077, stanowić będzie dla firmy priorytetowe zadanie.

W bieżącej sytuacji gracze zaczęli sobie radzić na własną rękę, wypuszczając stosowne mody. CyberEngineTweaks, który funkcjonował pod nazwą PerformanceOverhaulCyberpunk, poprawia wydajność gry. Szczególnie duży wzrost można zanotować w przypadku procesorów marki AMD. Z kolei Heavily Customized pozwala odciążyć procesor i w rezultacie nawet dwukrotnie zwiększyć liczbę wyświetlanych klatek animacji. Społeczność moderów poniekąd zastępuje twórców, pomagając im w ich pracy. Nadal jednak sporo zostało do naprawienia.

Dokąd zmierza Cyberpunk 2077? Czy lepsze oceny spłyną na Steam?

Chociaż miasto Night City potrafi oczarować (odsyłamy do naszej recenzji), to zatrzęsienie błędów potrafi skutecznie zniechęcić do zabawy. Lewitujące auta, przechodnie z rozkrzyżowanymi ramionami czy przenikające się obiekty wywołają niesmak, nawet na twarzach najbardziej wyrozumiałych graczy.

Czekamy więc na poprawki oraz na obiecane darmowe DLC, które powinno chociaż częściowo zrekompensować zawód, jakiego doświadczyło wielu klientów. Głęboko liczymy na to, że szumnie zapowiadana łatka dedykowana PlayStation 5 i Xboksowi Series X/S, pozwoli ujrzeć nam produkcję w zupełnie nowym świetle i oceny Cyberpunk 2077 poszybują w górę.

