Specjaliści od modów dopiero rozwijają swoje żagle w Cyberpunk 2077. Mimo to już teraz można znaleźć kilka modyfikacji poprawiających błędy, grafikę czy optymalizację.

Co byśmy pięknego nie mówili o Cyberpunk 2077, tej grze daleko do ideału. Jest pełna bugów i najrozmaitszych glitchy, o których powstały już hollywoodzkie produkcje na YT. Kontrowersje budzić mogą również niektóre mechaniki rozgrywki, mogące wprowadzić w konsternację, choćby fanów GTA V.

Na pewno nie jest to finalny obraz Cyberpunk 2077 od CDPR. Przed nami jeszcze sporo patchów naprawiających kod gry. Jednakże po rozpakowaniu pudełka z płytą liczy się tu i teraz, prawda? Pomocną dłoń wyciągają do graczy twórcy modów. W przypadku Cyberpunk 2077 zajęli się oni nie tylko dodaniem nowej treści do gry, ale także poprawą wrażeń płynących ze zwiedzania Night City.

Przedstawiam Wam najlepsze mody do Cyberpunk 2077…

Poprawa wydajności z procesorami AMD – Cyber ​​Engine Tweaks

Masz problemy z z wydajnością Cyberpunk 2077, mimo dobrych bebechów PC? Koniecznie zainstaluj tę niewielką modyfikację, która pozwoli podnieść liczbę wyświetlanych kl/s lub zmniejszyć częstotliwość spadków fps-ów.

Jest ona rekomendowana przede wszystkim dla osób korzystających z procesorów AMD. Mod poprawia wsparcie dla AMD SMT (wielowątkości wielobieżnej) i ogranicza crashe z instrukcją AVX. Dodatkowo w opcjach znajdziemy ustawienia odpowiadające za wyłączenie Intra czy ruchu ulicznego z przechodniami.

Instalacja:

Wypakować ściągnięte archiwum i skopiować pliki do głównego folderu z grą.

Mod graficzny Autonomous ReShade – True HDR

Cyberpunk 2077 już na start jest postrzegany jako jedna z ładniejszych gier. Można jednak sprawić, że będzie oferować bardziej realistyczną stylistykę. Mod Autonomous ReShade symuluje efekt HDR, podkręcając głębie cieniowania, mgły, nieba. Poprawia paletę barw (prawdopodobnie przez saturację) i adaptacyjne wyostrzanie obrazu.

Tylko ostrzegam, w zależności od posiadanych podzespołów wydajność gry spadnie o około 11%.

Instalacja:

1. Ściągnij i zainstaluj ReShade v 4.7. (nowsze wersje nie są obsługiwane). Dokonaj potrzebnych ustawień w programie, jak np. odznacz Standard Effect z listy.

2. Uruchom grę i naciśnij klawisz Home, aby wywołać GUI. Uruchomi się samouczek. Kliknij kilka razy „Kontynuuj”, a następnie kliknij „Zakończ”. Zamknij GUI i wyjdź z gry.

3. Skopiuj pliki z folderu „Main files” do folderu bin/x64 z zainstalowaną grą. Nadpisz pliki, a następnie wyłącz w opcjach gry Film Grain i pozostaw wyłączoną opcję HDR.

Zmiana zasięgu widoczności / FOV

FOV – 120

Mod proponowany jest zarówno graczom ze słabszymi kompami jak i z potworami wydajności. Pozwala bowiem w większym stopniu manipulować skalą FOV niż jest to ustawione w oryginale. Z jednej strony możemy zawęzić obszar widoczności do 30 jednostek (zamiast 50) w celu zwiększenia płynności gry lub poszerzyć go aż do 150 (zamiast 100). Maksymalną skalę radzę ustawić tylko, gdy korzystamy z więcej niż 1 monitora.

Instalacja:

1. Wypakuj archiwum z rozszerzeniem .7z za pomocą programu 7-Zip.

Skopiuj z archiwum plik „options.json” do wskazanego poniżej folderu z zainstalowaną grą.

C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Cyberpunk 2077\r6\config\settings\platform\pc

Zmiana przycisku interakcji, powolne chodzenie, przewijanie Scrollem dialogów

Nie wszystkim odpowiada odgórne przypisanie komendy interakcji do przycisku F oraz brak wolniejszego poruszania bohatera w rozgrywce. Z tym modem możesz upodobnić sterowanie w Cyberpunk 2077 do innych gier.

Od teraz Interakcje aktywujesz przy użyciu klasycznego E, a chód przytrzymując V. Oprócz tego do gry zostanie wprowadzona opcja przewijania sekcji dialogów za pomocą Scrolla w myszce, zaś uniki będą działać po jednym kliknięciu LEWY-ego CTRL wraz z kierunkiem ruchu.

Instalacja:

1. Mod działa tylko z ustawieniami sterowania w wersji default. Jeśli indywidualnie zmapowałeś już przyciski do komend, to należy przywrócić stare ustawienia.

2. Przed instalacją modyfikacji zmień tylko 3 komendy dla klawiatury:

Zawołaj auto – B

Przytrzymaj, by kucnąć – CAPS LOCK

Wyjdź z pojazdu – E

3. Ściągnij mod i wklej pliki „inputUserMappings.xml” oraz „inputContexts.xml” do folderu gry Cyberpunk 2077/r6/config

Lepsze sterowanie samochodem

Model jazdy w CP 2077 nie należy do najlepszych. Auta prowadzi się dość sztywno i mają słabą dynamikę ruchu. Jeden z fanów postanowił trochę ulepszyć system jazdy zmieniając specyfikę hamowania czy akceleracji i spowolnienia.

Testerzy modyfikacji przyznają, że jego autor powinien pracować w CDPR, więc mod chyba naprawia wiele względem obsługi samochodów. Największe zmiany odczujecie instalując BVH z opcjonalnym systemem hamowania, który również jest dostępny w dziale Download.

Instalacja:

Wypakuj archiwum i skopiuj cały folder do miejsca instalacji gry, z nadpisaniem plików. Przykładowa ścieżka:

Wersja Steam – C:\Games\Steam\steamapps\common

Wersja GOG – C:\Games\Cybeprunk2077

Wyłączenie antyaliasingu TAA i efektu BLOOM

Rozmyty obraz gry czasem psuje poziom realizmu. Więc jeśli preferujecie ostre kontury i bardziej naturalne kolory, to te małe 2 pliki zdziałają cuda w Cyberpunk 2077. Dodatkowo możemy pozbyć się pikselozy w niektórych lokacjach, wyłączając antyaliasing wraz z odbiciami w przestrzeni ekranu (SRR).

Instalacja:

1. Wypakuj archiwum „Disable TAA ini.7z” przez program 7Zip.

2. W środku znajdziesz plik „DisableTAA,SSR.ini”, który trzeba skopiować do folderu gry – Cyberpunk 2077\engine\config\platform\pc

3. Z modem najlepiej użyć ReShade lub aktywować w panelu ustawień graficznych NVIDII opcję FXAA.

Nieskończone pieniądze, amunicja i wiele więcej – Trainer

O ile chcecie trochę zmienić zasady gry i ułatwić sobie rozgrywkę to polecam FLING. Jest to niewielki mod, a raczej tabelka z kodami, gdzie możemy wybrać poszczególne opcje dla statystyki postaci, broni, pieniędzy.

Przykładowo możemy otrzymać w dowolnym momencie gry nielimitowany hajs, życie, amunicję. Do aktywowania jest także system strzelania bez przeładowywania, wyższy współczynnik XP, nielimitowane punkty dla postaci, super celność, strzelanie bez odrzutu czy śmierć wroga po jednym strzale.

Instalacja:

1. Ściągnij archiwum i zainstaluj trainer, korzystając z załączonego programu WeMod.

2. Uruchom WeMod i wybierz z zakładki GAMES grę Cyberpunk 2077. Następnie wybierz trainer, którego chcesz użyć – FLING.

3. Naciśnij PLAY/GRAJ i w opcjach ustaw wszystkie modyfikatory dostępne na liście.

Grzegorz Rosa