Oblivion powraca, tym razem nie tylko cyfrowo, ale też na półkę

Dla wielu graczy The Elder Scrolls IV: Oblivion to najważniejsze RPG w historii. Gra to podróż sentymentalna do czasów, kiedy odkrywanie Tamriel oznaczało godziny totalnego oderwania od rzeczywistości. Teraz ten klasyk wraca w wersji Remastered i co najważniejsze w pudełku na PlayStation 5. Oficjalna premiera fizycznej edycji zaplanowana jest na październik 2025, a przedsprzedaż właśnie wystartowała za pośrednictwem brytyjskiego sklepu The Game Collection.

Zarówno kolekcjonerzy, jak i fani fizycznych wydań zacierają ręce, ale jednocześnie pojawia się pytanie, które nie daje spokoju społeczności graczy: czy cała gra faktycznie zmieści się na płycie? To wcale nie jest takie oczywiste. Wcześniejsze porty Bethesdy, jak Indiana Jones and the Great Circle czy DOOM: The Dark Ages, miały na krążkach jedynie niewielką część danych, resztę trzeba było pobrać z internetu.

Od swojej cyfrowej premiery w kwietniu, Oblivion Remastered doczekał się kilku łatek, które naprawiły najbardziej uciążliwe błędy. Zwłaszcza te pojawiające się przy dłuższej rozgrywce. Najnowszy patch 1.2 jest obecnie testowany na PC i niedługo ma trafić również na PS5. Jeśli Bethesda zdecyduje się umieścić pełną wersję gry na płycie, istnieje szansa, że będzie to już wydanie z większością najważniejszych poprawek.

Can you please specify if it's complete on disc? I fear Xbox's empty disc downloaders — Thorzilla 🎮 ✏️📊 (@Thorzilla) July 14, 2025

Czy warto? Jeśli masz sentyment do starych czasów, kochasz kolekcjonować gry w wersji fizycznej lub po prostu chcesz dać Oblivionowi jeszcze jedną szansę w odświeżonej formie — ta edycja może być czymś specjalnym. Teraz pozostaje tylko trzymać kciuki, by Bethesda nie zawiodła i rzeczywiście dostarczy grę w całości na płycie.

Źródło: pushsquare.com