Nowy Kangurek Kao na pierwszym gameplayu

Odpowiedzialne za serię studio Tate Multimedia pochwaliło się dziś kilkunastosekundową rozgrywką z nowego Kao the Kangaroo. Oprawa wizualna gry przypadła fanom do gustu.

O tym, że powstaje kolejna odsłona cyklu o sympatycznym torbaczu, wiemy od czerwca. – Tym razem dzielny Kao przeżyje zupełnie nową przygodę. Na graczy czekać będą świeże platformowe wyzwania, nieznani wcześniej przeciwnicy i wciągająca opowieść, a wszystko to w malowniczej, pełnej detali szacie graficznej – napisali wtedy twórcy. Dziś do internetu wrzucono pierwszy gameplay, dzięki któremu możemy na własne oczy zobaczyć, jak będzie prezentował się nowy Kangurek.

Nagranie pokazuje kilkanaście minut rozgrywki; obserwujemy sekwencję platformową. Trzeba przyznać, że istotnie mamy do czynienia z wdzięcznym, pełnym barw światem. Gracze sugerują w komentarzach, by twórcy udoskonalili dynamikę poruszania się bohatera, na co Tate Multimedia odpowiedziało, że to wszystko to wciąż jeszcze otwarty projekt, który wymaga wiele pracy.

W nowej odsłonie przygód dzielnego kangura będziemy zgłębiać kwestie rodzinne: odszukamy zaginioną siostrę Kao i dowiemy się, co stało się z ich ojcem. Tytuł ma zadebiutować już w 2021. Na razie twórcy przewidują wyłącznie wersję na PC (poprzez Steam).

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.