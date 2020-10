Nowy bohater dostrzeżony na planie zdjęciowym Stranger Things 4

Fani zastanawiają się jaką rolę odegra tajemnicza postać w serialu Stranger Things 4.

Patrząc na załączone poniżej zdjęcie możemy, wywnioskować, że pracuje w tym miejscu z kasetami video co Steve. Jego wygląd zaś sugeruje, że mamy do czynienia z przedstawicielem subkultury punków. Fakt, że przebywa on w towarzystwie Harringtona, może sugerować, że łączy ich bliższa relacja.

STRANGER THINGS NATION WE GOT NEW CHARACTERS pic.twitter.com/WfBz8rBBe6 — chandler|#TRANSLIVESMATTER ✧ (@Keeryluv) October 22, 2020

Co więcej miłośnicy uniwersum odkryli, w jakim roku rozgrywać się będzie akcja czwartego sezonu. Udało się to wywnioskować na podstawie plakatów filmowych. Mowa o produkcji The Man with One Red Shoe, w której zagrał Tom Hanks oraz o tytule Teen Wolf. Obie pozycje debiutowały w 1986 roku.

Jeśli lubicie komiksy, to nie powinniście przegapić zeszytu wydawnictwa Dark Horse Comics, zatytułowanego Stranger Things Halloween Special. Fabuła przedstawiona w historii rysunkowej, rozgrywa się na sześć dni przed wydarzeniami z pierwszego sezonu. Niestety nic nie wiadomo na temat polskiej edycji komiksu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.