Wideo PlayStation pokazuje nowe gry tego tygodnia. Wielki hit, skradanie i pogoń za tytanami

Nowe gry zmierzają na konsole PS4 i PS5. Fani PlayStation otrzymają w tym tygodniu jeden tytuł ekskluzywny, a także kilka mniejszych gier. Na nudę nie możemy narzekać, choć nie wszyscy będą zachwyceni takim zestawem.

Już teraz możecie grać w Deathloop. Najnowszy twór Arkane Studios wpadł już w nasze ręce – recenzję znajdziecie tutaj. To jedna z najciekawszych produkcji, które było dane mi ograć w tym roku i jeśli lubicie gry Arkane Studios lub po prostu skradanki, według mnie jest to pozycja obowiązkowa.

Od dziś zagracie również w Titan Chaser. To dziwaczna, mroczna gra eksploracyjna, w której zwiedzamy świat opanowany przez tajemnicze istoty.

17 września sprawdzimy dwie mocne propozycje. Będzie to czarno-białe Toem oraz nieco bardziej kolorowe Aragami 2. Obie gry to coś dla fanów indyków i tytułów z nieco mniejszym budżetem.

Poniżej znajdziecie materiał PlayStation Accesss, w którym prezentowane są nowe gry na PS4 i PS5.

