Nowe gry PS4 i PS5 w tym tygodniu. Mordy w pętli czasowej, kot-rozrabiaka i fotografia

Nowe gry na PlayStation, które wyjdą w tym tygodniu, prezentują się naprawdę ciekawie. Jeśli poszukujecie kolejnych perełek do ogrania w najbliższym czasie, zdecydowanie będziecie zadowoleni.

Nowe gry na PS4 i PS5 w tygodniu 13-19 września

14 września zadebiutuje długo wyczekiwane Deathloop (PS5). Podczas ogrywanie tej produkcji wcielicie się w mordercę uwięzionego na wyspie w pętli czasowej. Aby się z niej wyrwać, należy zabić wszystkie wyznaczone cele. Nie zabrakło masy niekonwencjonalnej broni palnej, specjalnych zdolności i nie tylko. Rzućcie okiem na gameplay trailer:

Dzień później, 15 września, każdy będzie mógł zakupić Catlateral Damage: Remeowstered (PS4, PS5). To pełnoprawny symulator kota-szkodnika, który urodził się tylko dla jednego celu – masowej destrukcji otoczenia. Zrzucajcie wszystko, co napotkacie na swojej drodze, a uzyskacie najlepszy możliwy wynik.

17 września będzie najbardziej obfity w premiery. Tego dnia pojawi się w PS Store między innymi Aragami 2 (PS4, PS5), czyli następca skradanki z 2016 roku. Tutaj zadaniem graczy jest kontrolowanie wojownika mającego moc zabawy z cieniami. Fani azjatyckich klimatów powinni tutaj znaleźć coś dla siebie, ponieważ tytuł jest pełen kultury znanych dla krajów wschodnich.

Kolejną pozycją jest Tails of Iron (PS5), które urzekło mnie swoim pomysłem na oprawę graficzną. To Souls-like 2D, w którym pokierujecie uroczą myszą-rycerzem, który jest następcą tronu. W tym RPG nie zabraknie jednak naprawdę krwawych scen. Poniższy zwiastun pięknie obrazuje, jak dużo serca włożono w proces twórczy tego dzieła.

Ostatnią grą w tym tekście jest Toem (PS4, PS5), czyli ręcznie rysowana przygodówka, w której fotografia gra pierwsze skrzypce. Produkcja to jeden z tych mocno relaksujących tytułów, który powinien przypaść do gustu graczom w każdym wieku. Choć oprawa graficzna jest w skali szarości, sama kreska przypomina nieco tę znaną z serialu Adventure Time, co według mnie jest sporym plusem.

Oto wszystkie najciekawsze, nowe gry tego tygodnia. Czy wpadło Wam coś w oko? Być może ominęliście zeszłotygodniową zbiorówkę premier. Jeśli tak, zachęcam zajrzeć do tego artykułu.