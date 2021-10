Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia. Obronicie galaktykę z Gaurdiansami?

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Nowe gry na PlayStation w tym tygodniu to kilka zacnych perełek. Znajdzie się coś dla fanów Marvela, ale też i kilka pozycji dla miłośników horrorowych klimatów. W końcu zaraz Halloween, więc czas idealny właśnie na takie produkcje.

Listę premier na najbliższe dni zaczynamy wszyscy od jutrzejszego Marvel’s Guardians of the Galaxy (PS4, PS5). Wcielcie się w Star-Lorda i pokierujcie drużyną Strażników Galaktyki. Nie zabraknie kilku innych znanych twarzy ze świata Marvela oraz genialnego soundtracku opierającego się często o hity ubiegłego stulecia.

Kolejnego dnia pojawi się Pumpkin Jack: New-Gen Edition (PS5), czyli odnowiona wersja platformera z 2020 roku. Jeśli polubiliście MediEvil i Jak & Daxter, to bez wątpienia i tutaj powinniście znaleźć coś dla siebie.

Nowe gry jednak zdecydowanie przejmą czwartek, ponieważ wtedy zadebiutuje ich aż sześć. Backbone (PS5) to pixel-artowowa detektywistyczna produkcja, która niejednego gracza urzeknie swoją oprawą graficzną. Wcielcie się w prywatnego detektywa i rozwiążcie szereg pokręconych spraw.

A może jest na sali jakiś fan (żeby nie napisać „fanatyk”) wędkarstwa? Bassmaster Fishing 2022 (PS4, PS5) to pozycja obowiązkowa właśnie dla takich hobbystów. Weźcie udział w niezapomnianych zawodach łowieckich i zgarniajcie wyjątkowe puchary.

Pozostając w temacie konkurencji, pewnie czekacie też na Riders Republik (PS4, PS5), czyli najnowszą pozycję prosto od Ubisoftu. Jeśli straszne Wam prawdziwe sporty ekstremalne, być może ich cyfrowe przełożenie będzie czymś przyjemniejszym.

Wracając na moment do klimatów grozy, mogliście przegapić wieść o porcie Fatal Frame: Maiden of Black Water (PS4, PS5), który pojawi się m.in. na konsolach PlayStation z okazji 20-lecia serii. Egzorcyzmy, duchy i kamera… brzmi jak program lecący wieczorem w telewizji, a uwierzcie, że to jedna z najlepszych gier, które zadebiutowały na Wii U.

Przedostatnią z premierowych gier jest Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (PS4), za które odpowiadają współtwórcy popularnych serii NieR i Drakengard. To wyjątkowy RPG, gdzie historia jest opowiada za pomocą kart.

Na sam koniec pozostawiłem Roki (PS5), czyli next-genowe wydanie przygodówki z 2020 roku. To niezwykle kolorowy point-and-click, który przedstawia próbę uratowania swojej rodziny przez małą dziewczynkę. Czy uda się jej pokonać tytułowe zło? Zagrajcie i przekonajcie się sami.