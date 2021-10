Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia. Co tym razem rekomenduje PlayStation?

PlayStation ponownie wybrało najciekawsze, nowe gry, które w najbliższych dniach zadebiutują na PS4 i PS5. Co takiego czeka graczy w PS Store w tym tygodniu?

Zdecydowanie ostatnimi czasy wszyscy możemy nacieszyć się świetnymi premierami. Niedawno jeszcze premierę miało np. Ghost of Tsushima Director’s Cut, a także wiele innych perełek. I tym razem nie zabrakło tytułu AAA, a także kilku innych pozycji, którymi warto się zainteresować.

Alan Wake: Remastered (PS4/PS5, 5 października) – to odświeżona graficznie edycja jednej z najpopularniejszych gier od Remedy Entertainment. Przeżyjcie jeszcze raz koszmary tytułowego bohatera, który chciał po prostu poszukać inspiracji do kolejnego projektu.

JETT: The Far Shore (PS4/PS5, 5 października) to produkcja z otwartym światem, w której zadaniem gracza jest odszukanie źródła tajemniczego sygnału. Ten skłania ludzi do eksploracji kosmosu. Co to takiego? Przekonacie się podczas zgłębiania historii.

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5, 5 października) śmiało można nazwać „takim Super Smash Bros.”, ale z postaciami znanymi z jednej z najpopularniejszych stacji z treściami dla nieco młodszych odbiorców. Wcielcie się w walkach w SpongeBoba, Żółwie Ninja, Danny’ego Phantoma i wielu innych bohaterów.

Far Cry 6 (PS4/PS5, 7 października), czyli wisienka na torcie premier tego tygodnia, to kontynuacja jednej z najbardziej znanych serii Ubisoftu. Tym razem akcja przenosi się na wyspę Yara inspirowaną Kubą. Odbijcie ją z rąk dyktatora Antóna Castillo przy pomocy niekonwencjonalnej broni oraz bardziej lub mniej uroczych, zwierzęcych towarzyszy.

A Wam jak się podobają powyższe, nowe gry? Coś wpadło Wam w oko i planujecie zakup?