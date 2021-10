Nowe gry na PS4 i PS5 tego tygodnia. Otwórzcie okno, bo zrobiło się gorąco od tych premier

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Nowe gry na PS4 i PS5 w tym tygodniu dotrzymują poziomem ostatnim premieriom na platformach PlayStation. Czeka Was masa pozycji do wyboru, które ponownie należą do zupełnie różnych gatunków.

5 października 2021

Już jutro zadebiutują aż 4 warte uwagi produkcje. Pierwszą z nich jest długo wyczekiwane Alan Wake Remastered (PS4, PS5), które pozwoli Wam raz jeszcze przeżyć koszmary tytułowego pisarza.

O wiele bardziej kolorowym tytułem jest Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5), które śmiało można nazwać Smashem z postaciami znanymi z jednej ze stacji telewizyjnej kojarzonej z kreskówkami dla najmłodszych.

Czeka Was jeszcze jedna z twarzy firmy SEGA, czyli urocza małpka zamknięta w kuli. Super Monkey Ball Banana Mania (PS4, PS5) pozwoli Wam zbierać banany, tocząc się z zawrotną prędkością. Zbierajcie punkty, aby zdobyć jak najlepsze wyniki.

Także warto zainteresować się Hell Let Loose (PS5), które także zadebiutuje w październikowym PS Plus. To strzelanka w klimatach II wojny światowej, gdzie oprócz czystego skilla liczy się współpraca i myślenie strategiczne.

7 października 2021

Bez wątpienia w ostatnich tygodniach najbardziej wyczekiwaną produkcją Ubisoftu jest Far Cry 6 (PS4, PS5). Wcielcie się w Dani i spróbujcie ocalić wyspę Yara przed dyktatorem Antónem Castillo. Egzotyczny klimat, masa niekonwencjonalnej broni i przeuroczy, lecz drapieżni towarzysze w formie najróżniejszych zwierząt.

