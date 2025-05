No Rest for the Wicked w promocyjnej cenie z okazji dużej aktualizacji

Niedawno zadebiutowała aktualizacja The Breach do gry No Rest for the Wicked. Produkcja została nawet z tej okazji przeceniona.

Miłośnicy gry No Rest for the Wicked czekali na to ponad dziewięć miesięcy. I wreszcie się doczekali. Duża aktualizacja The Breach do wspomnianej produkcji zadebiutowała bowiem w ostatni dzień kwietnia. Tytuł wzbogacił się tym samym o nowe lokacje w postaci Lowland Meadows oraz Marin Woods, a także o nowych przeciwników, bossów i bronie. To jednak nie wszystko, ponieważ grę możemy teraz też kupić w niższej cenie.

No Rest for the Wicked przecenione z okazji The Breach

Na platformie Steam produkcja jest aktualnie dostępna w obniżonej o 30 procent cenie, która wynosi nieco ponad 110 złotych. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, iż jest to oferta ograniczona czasowo – na zakupienie gry w niższej cenie macie bowiem wprawdzie sporo czasu, gdyż promocja kończy się 14 maja.

Oprócz wspomnianych nowych obszarów, gracze mogą liczyć na naprawdę solidną porcję innych nowości. Wśród nich znajdziemy chociażby rozszerzenie fabuły o 18 nowych scen, system końcowy Plague, a nawet tryb hardcore z opcją permadeath, która zmusza nas do rozpoczęcia przygody od nowa po śmierci.

Do tego w grze pojawiło się aż 150 opcji broni, w tym nowe archetypy. Aktualizacja przynosi także ulepszenia wydajności (DLSS 4.0, krótsze loadingi), setki poprawek błędów, balans rozgrywki i nową muzykę autorstwa Garetha Cokera. Dostęp do The Breach uzyskujemy zaś po ukończeniu prologu i kluczowych misji kampanii.

Przypomnijmy, że pierwotnie gra zadebiutowała w połowie kwietnia ubiegłego roku. Produkcja jest dostępna, przynajmniej na ten moment, wyłącznie na komputerach osobistych na platformie Steam. W planach jest jednak wydanie konsolowe na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

