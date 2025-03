Doceniona RPG akcji No Rest for the Wicked jest aktualnie dostępna w historycznie niskiej cenie na Steam. Deweloperzy zaprezentowali całą masę nowości, które pojawią się w nadchodzącej aktualizacji.

Doczekaliśmy się. Fani gry No Rest for the Wicked mają powody do radości. Przedstawiciele zespołu Moon Studios, znani przede wszystkim z serii Ori (gier Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps), ujawnili niedawno w trakcie specjalnego wydarzenia datę premiery gigantycznej aktualizacji, która zawita do produkcji. Materiał, który zaprezentowali twórcy, trwa aż 25 minut i zawiera naprawdę masę informacji.

No Rest for the Wicked z masą nowości w nadchodzącej aktualizacji. Historycznie niska cena na Steam

Zanim przejdziemy do szczegółów aktualizacji, warto wspomnieć, że Moon Studios udało się wykupić prawa wydawnicze do gry od Private Division. Zespół stał się w pełni niezależny. Ma to pozwolić na większą swobodę przy rozwijaniu gry. Założyciel studia, Gennadiy Korol, podkreślił na swoim oficjalnym profilu w serwisie X, że było to marzeniem studia od samego początku jego powstania. Co ważniejsze, zostało to ogłoszone w rocznicę premiery Ori and the Blind Forest. Dzięki temu dowiedzieliśmy się również, że obie odsłony serii Ori sprzedały się już w nakładzie 15 milionów egzemplarzy. Pozostaje pogratulować!

Aktualnie gra jest dostępna na Steam w historycznie niskiej cenie: 111,30 złotych.

Wracając do wspomnianej aktualizacji, The Breach będzie największym w historii gry patchem. Wprowadzi między innymi nowe lokacje, w tym dwie strefy: Lowland Meadows oraz Marin Woods z wioską Marin Village. Deweloperzy będą kontynuować główną kampanię fabularną, dodając kolejnych bohaterów. Pojawią się też nowi przeciwnicy i bossowie, a także dwa nowe typy broni (kastety oraz różdżki).

Co więcej, The Breach przyniesie zmiany w systemie generowania przedmiotów, umożliwi ponowne losowanie ulepszeń nakładanych na przedmioty oraz wprowadzi nową kategorię broni: Masterworks. Dla najbardziej wymagających graczy przygotowano natomiast tryb Hardcore, w którym śmierć postaci skutkuje przejściem do zwykłego trybu gry. Będzie także system tzw. pestilence. Niektóre obszary w grze będą mogły zostać skażone, co spowodowuje pojawienie się niewidzianych wcześniej wrogów.

Twórcy wprowadzili liczne usprawnienia, takie jak zwiększenie pojemności skrzyń na przedmioty czy dodanie kamieni szybkiej podróży do domów gracza. Nowa ścieżka dźwiękowa, skomponowana przez Garetha Cokera, wzbogaci nasze doświadczenie. Pojawiła się nawet wzmianka o co-opie, ale są to dalsze plany. Pełna lista zmian ma zawierać aż 11 tysięcy pozycji. Aktualizacja The Breach trafi do gry 30 kwietnia 2025 roku.

Źródło: Wccftech