Wiedźmin „Gilbert”? Oto nowa gra za darmo na Steam

Steam to aktualnie najpopularniejsza platforma do cyfrowej dystrybucji gier. Nic więc dziwnego, że codziennie pojawia się tam masa tytułów, w tym również darmowych. Często jednak są to dość słabe produkcje. Ewentualnie po prostu dziwne. Tym razem przychodzimy do Was z dość… intrygującym dziełem.

Czy ten Geralt jest tu „legalnie”? Nowa gra za darmo na Steam

Chodzi bowiem o grę pod tytułem Mighty Wars od studia Gisp Ltd. Jak czytamy na oficjalnej karcie produktu, jest to „ekscytująca turowa gra strategiczna łącząca RPG i akcję PvP”. Możemy w niej stworzyć „nieśmiertelną drużynę bohaterów”, opracowywać strategie wojenne i „zdominować bitwy w czasie rzeczywistym z globalnymi rywalami”. Gra została udostępniona w modelu free-to-play z mikropłatnościami.

Jeśli natomiast chodzi o to, co jest w tej grze intrygujące, to wspomniani bohaterowie. Na zwiastunie, który zamieszczono na Steam, możemy bowiem zobaczyć bohatera podejrzanie podobnego do słynnego Geralta z Rivii znanego m.in. z serii gier Wiedźmin od polskiego studia CD Projekt RED.

Filmik pokazuje także inne postaci, takie jak… John Slow czy Prinsia. Pierwszy z tej dwójki przypomina oczywiście Jona Snowa z Gry o tron, drugi zaś tytułowego księcia z Prince of Persia. Czy można to uznać za inspirację, czy też za zwyczajny plagiat? Tego na razie nie wiemy, aczkolwiek w sieci ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje o ewentualnej współpracy studia Gisp Ltd z którymkolwiek z producentów wspomnianych dwóch serii oraz serialu. Możecie na własną rękę sprawdzić, jak spisują się w grze te postaci.

