Nintendo Switch Pro nadal na celowniku. Nie grzebcie tematu, twierdzi analityk

Plotki o Switchu Pro nie umarły po zapowiedzi Nintendo Switch OLED. Co więcej, branżowy analityk twierdzi, że Nintendo nadal ma ambitne plany.

Zapowiedź nowej iteracji Switcha była dla wielu graczy sporym rozczarowaniem. Fani Big N spodziewali się wzmocnienia hybrydowej konsoli, ale takowe na razie nie wchodzi w grę. Na razie, bo plotki o Switchu Pro bynajmniej nie zniknęły z sieci.

Tym razem pochodzą one od analityka Serkana Toto. Jego zdaniem Nintendo Switch OLED to model przejściowy i wypuszczono go teraz z uwagi na braki na rynku podzespołów. Dodatkowo Nintendo miałoby zaczekać z wypuszczeniem nowej wersji konsoli na (stosunkowo nieodległą) premierę Breath of the Wild 2.

Ten nowy Switch wygląda mi bardziej na model przejściowy niż na prawdziwą aktualizację. To może być tylko atrapa aktualizacji do czasu, aż Breath Of The Wild 2 będzie gotowe, a niedobór komponentów skończy się w przyszłym roku. – skomentował Serkan Toto dla Bloomberg

Miejmy na uwadze, że to tylko opinia analityka. Jego zdanie podziela jednak kilku branżowych informatorów, w tym Jeff Grubb. Jak jest naprawdę? To wie już tylko samo Nintendo. Moim zdaniem premiera mocniejszego Switcha jest jednak tylko kwestią czasu. Jeśli nie ukaże się on w przyszłym roku, to chwilę później. Na razie możemy jednak tylko gdybać.