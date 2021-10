Jeff Bezos o New World. „Po wielu porażkach i niepowodzeniach w gamingu, mamy sukces”

Nie ma co ukrywać, że New World od Amazona to jedna z najbardziej udanych pod względem sprzedaży premier tego roku. Założyciel korporacji odniósł się do sukcesu gry.

Jeff Bezos bardzo cieszy się z udanej premiery i trudno mu się dziwić. New World cieszy się gigantyczną popularnością, a ta stale rośnie.

Po wielu porażkach i niepowodzeniach w grach mamy sukces. Jestem dumny z zespołu za wytrwałość. Postrzegaj niepowodzenia jako pomocne przeszkody, które napędzają naukę. Niezależnie od tego, jakie są twoje cele, nie poddawaj się, bez względu na to, jak ciężko będzie. – napisał Jeff Bezos na Twitterze

W chwili publikacji tego artykułu, świeżutkie MMORPG jest najpopularniejszą grą na Steam. Tytuł przebił nawet CS:GO i PUBG-a. W rekordowym momencie, do gry zalogowało się jednocześnie ponad 940 000 graczy. To bardzo imponujący wynik.

Osiągi produkcji mogą imponować jeszcze bardziej. Wystarczy spojrzeć na bardzo niefortunne, poprzednie projekty Amazona. Dokładnie rok temu pożegnaliśmy się z Crucible, które nie przetrwało na rynku. New World to raczej nie grozi i trudno się dziwić, bo to kawał bardzo solidnej gry. No, może pomijając problemy z serwerami, do których ustawiały się kolejki składające się z setek lub nawet tysięcy graczy.