Co z New World na konsole? Twórcy nie mają dobrych wieści

Wielu graczy zastanawia się, czy New World może zostać wydane również na konsole. Amazon Game Studios informuje jednak, że na pewno nie stanie się to w najbliższej przyszłości.

New World zaliczyło świetny start mimo długaśnych kolejek, w których tkwią wciąż gracze. Mimo wszystko zdaje się, że popularność nowego MMO może przebić nawet Cyberpunka 2077.

New World nie na konsole

Nowa pozycja od AGS wydana została wyłącznie na PC. To dość zrozumiałe, w końcu komputery od zawsze są pewnego rodzaju „ostoją” gier MMO. Niemniej coraz więcej produkcji z tego gatunku debiutuje również na konsole, jak choćby The Elder Scrolls Online czy Final Fantasy XIV. Blizzard jednak mocno trzyma się „PC-towego” poletka, gdyż World of Warcraft na konsole nigdy nie trafił i pewnie nigdy się to nie stanie.

Podobnie może być właśnie z New World. Internauci regularnie zadają twórcom pytanie dotyczące możliwej konwersji gry na konsole. Deweloperzy postanowili w końcu jednoznacznie wypowiedzieć się w tej kwestii.

W dającej się przewidzieć przyszłości New World będzie dostępne wyłącznie na PC. Konto New World na Twitterze

Twórcy na ten moment nie zamierzają przenosić więc gry na inne urządzenia. Inna sprawa, że nie dostaliśmy jednoznacznego zaprzeczenia, że nigdy się to nie stanie. Pozostaje trzymać kciuki.

Wielu graczy zastanawiało się nad możliwością grania w NW za pomocą kontrolera. Tutaj również nie mamy dobrych wieści – produkcja natywnie nie wspiera żadnego pada. Inna sprawa, że zawsze można podłączyć kontroler od Steam, co też polecają sami twórcy.