Dzikie świnie atakują nieuczciwych rybaków. W New World trwa bardzo dziwna wojna

Gracze przebywający na serwerach New World są świadkami bardzo nietypowych wydarzeń. Niektórzy fani fair-play wypowiedzieli wojnę rybakom.

Oczywiście nie uczciwym ludziom pracy, a tym szemranym bywalcom wirtualnych łowisk. Grę zalewają liczne grupy botów, które polują na rzadkie ryby, aby sprzedać je ze sporym zyskiem.

Uczciwi gracze postanowili zareagować na wysyp oszustów. Przeciwko botom wysyłane są… grupy dzików. Gracz New World atakują zwierzęta, aby te za nimi podążyły, a następnie kierują je w stronę botów. Przedstawiciele fauny gry rozprawiają się w ciągu niecałej minuty z botem, który akurat poluje na cenny łup.

Co ciekawe, to też nie jedyny sposób na walkę z botami. Nieobecnego wędkarza można też utopić poprzez wepchnięcie go do wody (w grze nie można pływać) lub nasłać na niego innych przeciwników.

Wysyp botów to naturalne następstwo gigantycznej popularności MMORPG od Amazona. Miło widzieć, że gracze potrafią sobie poradzić z nieuczciwymi członkami społeczności. Oby deweloperzy również zaangażowali się w walkę.