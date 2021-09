W New World można dosłownie chodzić pod wodą. Szkoda, że nie da się pływać

New World od Amazon Game Studios niedawno zadebiutowało. Gracze odkryli, że w grze nie ma funkcji pływania, ale postać… może dosłownie chodzić pod wodą. I da się utonąć.

Nowe odkrycie graczy New World rodzi pewnego rodzaju dysonans poznawczy stawiający pod znakiem zapytania całą ideę uniwersum przedstawionego przez Amazon Game Studios. Akcja gry ma miejsce na wyspie, a w pierwszych chwilach gracze wyrzucani są na brzeg. Mimo to nie uświadczymy tu żadnej możliwości pływania. Jak to jest, że w całym Aeternum nikt nie potrafi pływać?

New World z „podwodną eksploracją”

Świetny przykład znajdziemy na wideo opublikowanym przez youtubera o nicku Subscribe (gratulujemy pomysłowości!). Twórcy w większej części świata gry umieścili tylko płytkie zbiorniki wodne, sięgające graczowi co najwyżej do kolan. Gdzieniegdzie da się jednak natknąć na głębsze jeziora czy rzeki. Chcąc się przez nie przeprawić, odkryjemy, że nasza postać nie umie pływać. Zamiast tego chodzi po mule na samym dnie. Jest to o tyle zaskakujące, że pojawia się licznik powietrza w naszych płucach. Oznacza to więc, że tego typu funkcja w grze albo miała się znaleźć, albo została niewłaściwie zaimplementowana.

Można pokusić się o stwierdzenie, że jest to zagrywka mająca na celu zwiększenie immersji. W końcu nasza postać tacha na plecach halabardy i karabiny, w kieszeniach trzyma całą gamę różnorodnych przedmiotów i innych śmieci, a sama zbroja także swoje waży. Czyżby AGS pokusiło się o najbardziej realistyczne przedstawienie ciężkości ekwipunku w historii gier komputerowych?

To, rzecz jasna, żarty, jednak mechanika związana z chodzeniem pod wodą wydaje się czymś, czego gracze raczej mieli nie odkryć. Być może miało to działać zupełnie inaczej. Liczymy na to, że twórcy odniosą się do nieoczekiwanej funkcji. Tym bardziej że już wcześniej zaznaczali, iż przypatrują się sugestii graczy dotyczących umieszczenia w New World opcji podwodnej eksploracji. A być może wzięli je sobie za bardzo do serca…

Nowe MMO od Amazonu na ten wydaje się święcić triumfy. Gracze dosłownie rzucili się na serwery gry. Tak dobrego startu w gamingu dawno nie było. A wy też już gracie?