Ten serial Netfliksa jest gigantycznym hitem, a widzowie go kochają

Reniferek to najnowszy serial platformy Netflix, który z miejsca stał się wielkim hitem. Produkcja nie tylko zdobywa wysokie oceny, ale i cieszy się rosnącym zainteresowaniem.

Mało kto mógłby spodziewać się, że dość prywatna i potencjalnie niszowa opowieść znajdzie tak duże grono fanów i może okazać się kolejnym wielkim sukcesem Netfliksa. Reniferek nawet w Polsce zajmuje na ten moment 2. miejsce w rankingu najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie.

Netflix i Reniferek w jednym stali domu

Reniferek to nowy serial dramatyczny stanowiący ukazanie prawdziwej historii prześladowania irlandzkiego komika Richarda Gadda przez zafascynowaną nim kobietę. Co prawda fikcja miesza się tu z rzeczywistością, ale twórcy zręcznie balansują między pomysłami, łącząc ze sobą filmowy sposób opowieści z tym, co zdarzyło się naprawdę. A przynajmniej według Gadda.

Jak donosi The Independent, Reniferek może stać się kolejnym rekordowym hitem Netfliksa. Jest nawet na dobrej drodze do tego, aby zyskał tak wielkie uwielbienie i rozpoznawalność jak Stranger Things czy Wednesday.

W trzecim tygodniu obecności na platformie serial zgromadził 18,6 miliona wyświetleń (od 29 kwietnia do 5 maja). Tym samym w ciągu zaledwie 26 dni osiągnął łączną liczbę 56,5 miliona wyświetleń. Jeśli w ciągu kolejnych 65 dni (z całego 91-dniowego okna premierowego) zgarnie kolejne 27 milionów wyświetleń, wskoczy do listy najpopularniejszych produkcji Netfliksa wszech czasów.

Oceny w mediach również sprzyjają temu sukcesowi. Nie tylko widzowie pokochali tę opowieść, ale także i krytycy, którzy są zafascynowani podejściem filmowców do ukazania prawdziwych zdarzeń. Na Rotten Tomates produkcja może pochwalić się aż 98% pozytywnych ocen. Z kolei widzowie w 82% przypadków oceniają serial pozytywnie.

Źródło: The Independent