Najlepsze telewizory do 15 000 zł. Ranking modeli dla poszukujących perfekcji

Najlepsze telewizory do 15 000 zł to już duża rzecz. I nie chodzi mi tylko o przekątną, ale o bogactwo funkcji i wydajność połączoną z jakością, która może powodować opad szczęki nawet u najbardziej wymagających użytkowników. Wybraliśmy 10 modeli dla graczy, ale też do oglądania filmów i seriali. Czy w tej cenie da się faktycznie znaleźć perfekcję?

Mieliśmy już rankingi do 5 tysięcy, do 8 tysięcy, a ostatnio nawet do 10 tysięcy złotych. Tyle że wszystkie te modele bledną w porównaniu z jednym z najwyższych dostępnych segmentów cenowych. Nie da się ukryć, że najlepsze telewizory do 15 000 zł to modele dla najbardziej wymagających. Takich osób, które poszukują nie tylko wzorowej jakości albo (a w niektórych przypadkach “także”) po prostu dobrej matrycy o ogromnych rozmiarach. Z pewnością część z propozycji nie zmieści się do wielu wnętrz, ale jeśli tego właśnie szukacie, to trafiliście idealnie.

Najlepsze telewizory do 15 000 zł, czyli jakie?

Szczerze powiedziawszy, w przedziale 10 000 – 15 000 złotych znajdziecie już urządzenia, które raczej nie powinny wzbudzać Waszych wątpliwości. Poprzednie przedziały cenowe (szczególnie te niższe) dość mocno warunkowały, jaki telewizor dla gracza lub domowego kinomana da się znaleźć. Trzeba było patrzeć na szereg zależności, a przede wszystkim zrozumieć, jakie przeznaczenie ma mieć model, który wybieramy. Tutaj nie ma aż takiego problemu, bo praktycznie każdy poniższe telewizor stoi pod względem wydajności i jakości na poziomie co najmniej bardzo zadowalającym.

Jeśli jednak szukacie TV dla gracza, trzeba upewnić się, że wspiera HDMI 2.1, w tym wszystkie kluczowe narzędzia, jak choćby VRR (zmienna częstotliwość odświeżania obrazu) oraz ALLM (automatyczne przełączenie w tryb niskiego opóźnienia). Najlepsze telewizory do 15 000 zł to również te, które gwarantują wsparcie AMD FreeSync oraz kilku innych technologii przydatnych dla gracza, jak choćby dedykowanego trybu gry.

Równie ważna jest jakość. I nie chodzi tu o samą jakość wykonania urządzenia – choć także istotna – a zastosowaną matrycę. Do wyboru jest ich sporo, bo mówimy o telewizorach wyposażonych w technologię QLED, OLED, Mini-LED i tak dalej. Jeśli szukacie dużego modelu telewizora, musi wspierać jakość co najmniej 4K – w przeciwnym razie możecie srogo rozczarować się jakością wyświetlanego obrazu. Do niektórych przemówić mogą poboczne atrakcje, jak choćby Ambilight od Philipsa, czyli podświetlanie ściany za telewizorem w barwach obrazu przy krawędziach ekranu. W pewien sposób zwiększa to immersję dla graczy i optycznie powiększa obraz. Skalowanie do 4K oraz sztuczna inteligencja mogą jeszcze bardziej poprawić radość z obcowania z danych urządzeniem.

Czy telewizor może być za duży?

Na szczęście, jak wspomniałem, poniższe propozycje wspierają wiele z tych rzeczy. Nadal jednak warto wiedzieć, czy szukacie po prostu dużego urządzenia, czy może o niemal wzorowej jakości obrazu? Czasami są to rzeczy, które mogą się niejako wykluczać. Jeśli chcecie sprawdzić, jak duży powinniście kupić telewizor w stosunku do odległości, w jakiej będziecie od niego siedzieć, polecam zapoznać się z naszym kompleksowym poradnikiem. Bowiem może się zdarzyć, że przypadkowo kupicie urządzenie o zbyt dużej przekątnej.

Najlepsze telewizory do 15 000 zł – ranking top 10 modeli:

Zaczynamy od świeżutkiego modelu od LG, który oferuje sporo dobrego i to w naprawdę fajnej cenie… jak na te ceny. Za niecałe 12 tys. złotych dostaniemy imponujące 77 cali. “Imponujące” raczej pod kątem samej jakości obrazu, bo przecież w tym przedziale znajdziecie większe matryce. Niemniej tutaj dostajemy ekran OLED, a całość oparto na chwalonym procesorze AI α9 Gen7, który zagwarantuje Wam wiele lat bezproblemowej rozrywki. No i oczywiście nadaje się w sam raz dla graczy.

Na tej liście znajdziecie dwa modele od Philipsa, delikatnie różniące się od siebie ceną, ale na pierwszy rzut oka bardzo do siebie podobne pod kątem specyfikacji. W praktyce jednak ten 85-calowy model definiować można nie tylko za sprawą przekątnej, ale również zastosowania diod Mini LED. Dorzucając do tego klasykę w postaci nowoczesnego HDR, całej gromady funkcji dla graczy (HDMI 2.1, tryb gry, AMD Freesync Premium, VRR, ALLM) oraz podświetlenie Ambilight z trzech stron, dostajemy jeden z najbardziej imponujących telewizorów w tym przedziale cenowym.

Skoro więc powyższy model aż tak imponuje, to dlaczego “zaledwie” 65-calowy Philips 65OLED909 kosztuje więcej? Przede wszystkim to kwestia zastosowania funkcji Ambilight z czterech stron. Oznacza to podświetlenie po obydwu bokach ekranu oraz nad nim i… pod nim. Wcale nie jest łatwo znaleźć dobry model z 4-stronnym Ambilight, więc automatycznie to urządzenie powinno wskoczyć na szczyt listy zakupowanej każdego, kto szuka nowoczesnych funkcji w telewizorze do zawieszenia na ścianie.

Sony niejako zdominowało tę listę, ale nie bez powodu. To jeden z najlepszych i najpopularniejszych producentów telewizorów z wyższej półki cenowej. Mówimy o urządzeniach, do których ciężko się przyczepić pod jakimkolwiek kątem. Omawiany w tym miejscu model cechuje się głównie 65-calowym dobrem w postaci ekranu QD-OLED 4K, z odświeżaniem ekranu na poziomie 120 Hz. Wedle testów, jest to jeden z najlepszych telewizorów… w ogóle, idealnie balansujący między wydajnością a jakością, wspieranym przez zaawansowany procesor Cognitive Processor XR. Dla fanów filmów (i graczy zasadniczo też) trafi zapewne z powodu bliskiej perfekcji palety odwzorowywanych barw.

Teraz z kolei coś głównie dla graczy, którzy szukają czegoś dobrego, ale w najniższym przedziale cenowym w tym rankingu. Nadal jednak możecie liczyć na urządzenie z 55 calami, więc wystarczająco, aby postawić je w mniejszym pokoju lub nawet jako drugorzędny model niekoniecznie do salonu – wszystko tak naprawdę zależy od Waszego mieszkania. Żeby nie było – tak, to praktycznie ten sam model, co prezentowany wyżej 65-calowy telewizor, ale w mniejszej i tańszej wersji. Oznacza to tym samym jeden z najlepszych telewizorów na rynku, w nieco bardziej kompaktowej formie.

Modele z linii Bravia to już klasyka w swoim własnym segmencie. Za dość sporo, bo prawie 15 tysięcy złotych, zgarniecie świetne urządzenie spełniające się w każdej roli. Jeśli miałbym zgadywać, który model z tej listy przekona nawet największych perfekcjonistów jakości obrazu, to właśnie strzelałbym na ten TV. Dodatkowych opcji dla graczy, fanów filmów seriali i tak naprawdę każdego jest tu istne zatrzęsienie, a na wyróżnienie zasługuje przede wszystkim zastosowanie XR Contrast Booster 15, wbudowany mikrofon, Bluetooth 5.3, XR Clear Image, XR OLED Motion oraz wbudowana pamięć aż 32 GB.

“Król telewizorów” dla wielu jest jeden i jest nim oczywiście Samsung. Popularny i uwielbiany producent praktycznie dominował w każdym poprzednim rankingu, a w niektórych przedziałach cenowych po prostu ciężko polecić coś, co akurat Samsunga nie jest. Tym razem sytuacja wygląda nieco inaczej, bo konkurencja w przedziale 10 – 15 tys. zł jest silna. Czym jednak cechuje się Samsung Crystal UHD? Względnie niską ceną w zamian za kolosalne 98 cali. Czy potrzeba naprawdę czegoś więcej?

W pełni zrozumiem, jeśli 98 cali to zbyt wiele – w końcu nie każdy chce oglądać filmy czy grać w najnowsze gry na aż tak wielkim ekranie. Jeśli więc Wasze preferencje wskazują raczej na te mniejsze urządzenia, to 85-calowy model Samsunga również ma mnóstwo do zaoferowania. 120 Hz ekranu QLED ze wsparciem Dolby Atmos 2.2.2CH (naprawdę świetny dźwięk, to trzeba przyznać) oraz szeregiem funkcji dla graczy. Idealne urządzenie do oglądania najnowszych filmów w niemal kinowej jakości. Gracze z kolei skorzystają z możliwości grania w gry z Xbox Game Pass w chmurze. Nie, nie potrzeba nawet konsoli!

Względnie niska cena – jak na 85 cali w naprawdę dobrej jakości – a do tego odświeżanie ekranu 144 Hz, wysokiej klasy wyświetlacz TCL QD-Mini LED, wysoki kontrast, ALLM, VRR, pasek gry w trybie dla gracza, FreeSync Premium Pro i przyspieszacz rozgrywki 240Hz to szczególne cechy, którymi wyróżnia się propozycja od TCL. Choć producent słynie raczej z tańszych modeli, także i w tym segmencie cenowym oferuje mnóstwo dobrych funkcji. Nie zapomnijmy, że to także zaskakująco solidny bezramkowiec, który nie zbezcześci nam centralnego punktu w salonie swoją masywnością.

Na sam koniec zostawiłem prawdziwego potwora, czyli bestię, która mogłaby zjeść wszystkie poprzednie propozycje w rankingu na śniadanie… wyłącznie ze względu na słuszne rozmiary. Choć pod kątem jakości nie jest źle, inwestowanie w aż 100 cali w tej cenie ma swoje minusy (jednak ekran nie będzie aż tak krystalicznie czysty), ale zapewne każdy, kto rozważa taką opcję, doskonale o tym wie. Nie będę ukrywał, że patrząc na cenę i rozmiary, mogłoby być “średnio”, a jest naprawdę zacnie. Także dla wszystkich poszukujących czegoś, co zastąpi im ścianę przed kanapą (dobra, dobra, żartuję!), nie da się trafić lepiej.