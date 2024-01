Kup zanim będzie za drogo! Najlepsze gry na wyprzedaży Steam

Na Steamie pada śnieg i sypie promocjami. Tak bardzo dosłownie, bo Gabe zarządził, by od 22 grudnia poprzedniego roku rozpocząć zimową wyprzedaż. I trwa ona w najlepsze. Twórcy gier ścigają się na rabaty, krojąc i odcinając od pełnych cen kilkadziesiąt złotych, a nawet jedną cyferkę. Skorzystaliście już z okazji? Upolowaliście jakąś ładną sztukę? Jeśli wciąż wahacie się bądź nie macie pomysłu, przypominam, że jest to ostatni dzwonek, by coś z tym zrobić. 4 stycznia po godzinie 19:00 będzie już po ptokach. Może pomóc?

Żaden ze mnie wujek dobra rada, ale mogę wskazać Wam oferty, z których żal nie skorzystać. Kilkadziesiąt procent rabatu, mocne marki i gwarantowana jakość – na mojej liście TOP 10 tylko takie gry. Otwierajcie więc portfele, logujcie się na Steam i zróbcie sobie jeszcze jeden prezent z natychmiastowym odbiorem.

Najlepsze gry Steam – 10 gorących ofert

Sea of Thieves – 71,49 zł

Ahoj przygodo! Rozpuszczajcie żagle i płyniemy na Karaiby, by łupić, grabić, pić zimny rum o wschodzie słońca. Aktywności w otwartym świecie jest oczywiście znacznie więcej, ale zamknę je w jednym słowie – PIRACIĆ! Bo taka też nasza rola jest w grze, by wcielić się w wirtualnego korsarza i dołączyć do kompanii lub stworzyć własną ekipę ludzi głodnych wyzwań na otwartej wodzie i na lądzie. Dużo pływania statkiem, poszukiwania skarbów, walk z bestiami morskimi, a nade wszystko interakcji z kamratami. Jeśli lubicie sandboxowe MMO i klimaty pirackie, to rzućcie się na 50% rabat.

Red Dead Redemption 2 – 82,46 zł

Nie przepadacie za rumem? Ma dość specyficzny smak ten trunek, więc zaproponuje też coś innego do picia. Może klasyczna „łycha” prosto z końcówki XIX wieku? No dobra, nie tyle polecam trucizny z procentami, a klimat Dzikiego Zachodu, który wykreował Rockstar Games w Red Dead Redemption 2. To najlepsza gra fabularna o tych czasach, po dziś dzień nazywana ideałem o niewyobrażalnej skali detali. Mimo że ma dość wolne tempo akcji, potrafi wciągnąć dramatyczną historią i postaciami. Może jakimś cudem jeszcze nie graliście? Na krótkie TAK mam również szybkie PROSZĘ – 67% rabaciku od Steam dla graczy.

Resident Evil Village Gold – 91,60 zł

Village już nie jest młody wiekiem, ale wciąż trzyma się świetnie w relacji z innymi survival-horrorami. Dobrze wygląda, ma swoje momenty i ma argumenty na to, że Resident Evil nie potrzebuje zombiaków. W tym przypadku mamy okazję ustrzelić dzieło Capcomu w niezłej cenie. Nie mam na myśli wersji standardowej, jak to niektórzy nazywają „golasem”. Od razu inwestujcie w edycję Gold z prostego powodu – pakiet z dodatkiem fabularnym zakupicie taniej niż mielibyście skompletować wszystko osobno.

Atomic Heart – 109,99 zł

Ja rozumiem, że pochodzenie studia i jego niejasne powiązania z nielubianym na całym świecie rządem putinowskim mogą przyczynić się do niechęci umieszczenia Atomic Heart w bibliotece Steam. Ale Panie i Panowie, oddzielmy politykę od gamingu. To nie jest tak, że twórcy gry trzymają karabin wycelowany w kogokolwiek. Oni tylko zrobili grę i to taką, której mogą pozazdrościć Ubisoft czy też Activision. Ich FPS ma genialną stylizację świata (steampunk, robotyka), cięty humor i – co niezwykle ważne w przypadku strzelanek – satysfakcjonujący system walki z wymagającymi przeciwnikami. Łapcie 50% rabatu i do kasy!

Hunt: Showdown – 59,15 zł

Ponad 20 tys. graczy dziennie ogrywających na Steam produkcję Cryteca nie może się mylić. Hunt: Showdown okazał się świetną alternatywną dla wielu tytułów ukierunkowanych na rozgrywkę online. Choć nie jest to klasyczna rywalizacja. Gracze łącza się w pary i walczą na mapach ze sztuczną inteligencją i jednocześnie z innymi graczami. To swoiste polowanie na potwory, które po zebraniu trofea zamienia się w wielką ucieczkę, bo każda drużyna dąży do zdobycia tej pamiątki z bestii. Odpowiednią atmosferę zabawy tworzy mrok i survivalowy charakter rozgrywki. Aktualnie jest 65% zniżki na sieciowego FPS-a, więc żal nie sprawdzić.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 169,73 zł

CD Projekt Red po latach wreszcie dowiozło Cyberpunka 2077. Wraz z milionem aktualizacji ich gra otrzymała drugie życie i święci sukcesy na Steam (20. miejsce na liście najbardziej ogrywanych tytułów). Czas już odpuścić złość o bugi, niespełnione obietnice i przekonać się na własne oczy, że to jedna z najważniejszych gier dekady. Jednak tylko podstawka to będzie za mało, aby poczuć klimat Night City. Obowiązkowo musi wjechać wersja Ultimate Edition z ubiegłorocznym dodatkiem Widmo Wolności. Tym bardziej, że można zaoszczędzić 130 zł.

The Forest – 16,55 zł

O proszę, ale wygrzebałem starocia. Po co i dlaczego? Absurdalnie niska cena (77% rabatu) miała na pewno wpływ na wyróżnienie The Forest, ale zwracam nie mniejszą uwagę na całokształt gry. Pomimo tego, że możemy już testować kontynuację survivala w ramach wczesnego dostępu, to jednak z przyzwyczajenia stawiam na pełniaki. I gdyby ktoś pytał, stara odsłona aż tak bardzo nie różni się od tej nowej – tam las i tu las, walka o przetrwanie w dziczy równie ekscytująca i stresująca. Jeśli szukacie czegoś z gatunku symulacji/survivalu i macie ograniczone fundusze, to decyzja jest prosta.

Days Gone – 54,75 zł

O tym, że Days Gone należy się druga część, można by stworzyć osobny tekst. Ale nie po to wstawiłem w tym miejscu survivalowego akcyjniaka, by rozprawiać o rzeczach, na które nie mamy wpływu. Zamiast tego powiem wprost, dlaczego macie kupić produkcję Bend Studio na Steam. Po pierwsze, bo Sony upadło na głowę z tą ceną na promocji. 55 zł za taką oprawę graficzną, niewiarygodne starcia z hordami zombie, ciekawie napisane postacie i przyjemne zwiedzanie świata na modyfikowanym motorze… To jakby w restauracji kelnerzy proponowali darmową dokładkę do zamówionego dania. Takim ofertom nie można odmawiać.

(75%) 54,75 zł

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 48,59 zł

W 2023 rządził Baldur’s Gate 3 i chyba mało kto ma pretensje o to, że dzieło Larian zgarnęło najważniejszą nagrodę podczas The Game Awards. Niestety, to nadal droga przyjemność na Steam i trzeba czekać na lepszą promkę niż 10%. Ciężko będzie znaleźć coś na zastępstwo, ale jeśli już ma być cRPG z dużą swobodą rozgrywki i wciągającą historią, to chyba nic lepszego jak Divinity: Original Sin 2 nie ustrzelimy podczas zimowej wyprzedaży. Wszak to także gra Larian, więc i tu klimat fantasy fanom BG3 lekko siądzie. Jeszcze przez moment możemy zgarnąć grę z ogromnym upustem 75%.

As Dusk Falls – 32,25 zł

Tęsknicie za grami typu Detroit: Become Human, Heavy Rain, Beyond: Two Souls? Gatunek interaktywnych przygodówek jest bardzo zaniedbywany przez twórców i z trudem możemy znaleźć coś nowego na rynku. Nie składajcie jednak broni, bo jest okazja na tytuł nietuzinkowy i zarazem artystycznie deklasujący konkurencję. As Dusk Falls sprawia wrażenie niskobudżetowego filmu obrazkowego, ale prawda jest zupełnie inna. To najwyższej klasy dramat interaktywny, gdzie fabułę kształtujemy naszymi decyzjami. A jest to o tyle ciekawe doświadczenie, gdyż scenariusz opisuje losy bohaterów na przestrzeni 30 lat i wydarzenia nie są przedstawiane ciągiem – to intrygująca sklejka retrospekcji i wydarzeń wybiegających do przodu o długie lata.