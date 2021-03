Zdaje sobie sprawę, że od dłuższego czasu gry z serii Call of Duty produkowane są niczym stripsy w KFC, jednak Cold War wreszcie wprowadza do serii coś świeżego. I to wcale nie zapach pieczonego kurczaka. Mianowicie klimat i ciekawszy motyw przebiegu misji.

W porównaniu do współczesnych konfliktów czy tematu II-wojny światowej, tytułowa Zimna Wojna to palce lizać. W singlu misje są zróżnicowane tak, jak i obszar działania. Kontrolując naszego agenta wpadniemy do Berlina, Moskwy, Wietnamu. Raz postrzelamy w środku dnia, by w kolejnym zleceniu problemy rozwiązać w sposób skryty i za plecami wroga. Do fabuły wpleciono decyzje moralne, co wpływa na liczbę możliwych zakończeń. W gatunku gier FPS takie smaczki z pewnością podnoszą wartość kampanii.

Niemniejszą radość dostarczy tryb multi, gdzie do wyboru są wspólne starcia z zombie lub tradycyjna rywalizacja z graczami w ramach różnych predefiniowanych celów.