Rambo w Mortal Kombat 11 brutalny jak w filmach – mamy nowy gameplay

Mortal Kombat 11 słynie z krwawych egzekucji, ale Rambo to nowy poziom brutalności. Twórcy gry zaprezentowali jego styl walki na nowym gampelayu.

John Rambo to, po Robocopie i Terminatorze, kolejny bohater kina akcji, który już wkrótce dołączy do obsady wojowników w Mortal Kombat 11? Czy w grze będzie równie niebezpieczny dla przeciwników co w filmach? Oj, żeby tylko…

Na najnowszym gameplayu możemy zobaczyć, ile szkód potrafi wyrządzić zaledwie jednym, „małym” nożykiem. Fani Rambo będą zadowoleni mogąc wykonywać ikoniczne sekwencje, które skopiowano niczym z filmu. Można rzucać nożem, zastawiać pułapki, czołgać się, a nawet wyrywać tchawice. I trzeba przyznać, wygląda to bardzo realistycznie. Nie jest to miły widok dla osób wrażliwych.

Jego egzekucje będą wyglądać jeszcze bardziej krwawo w momencie wydania wersji na next-geny. Usprawniona edycja otrzyma nowe efekty graficzne i tekstury w wyższej rozdzielczości. Dodatkowo wprowadzony do gry zostanie system cross-over i cross-gen, który umożliwi rywalizację graczom między platformami.

Na PS5 i Xbox SX gra zadebiutuje już 17 listopada. Prawdopodobnie kilka dni później właściciele wersji PC, PS4 i Xbox One również będą mogli skorzystać ze zmian i to całkiem za darmo w ramach aktualizacji.

Grzegorz Rosa