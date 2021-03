Najlepsze gry 2021 roku. Zaskakujący początek pierwszego kwartału

Pierwsze trzy miesiące 2021 roku dobiegają końca. Czas sprawdzić, jakie gry spodobały się graczom i krytykom najbardziej.

Pierwszy kwartał obecnego roku obfitował w sporo świetnych premier, choć nie da się ukryć, że te największe dopiero przed nami. Nie zmienia to jednak faktu, że już teraz mieliśmy do czynienia z naprawdę dobrymi grami.

Poniżej przedstawiamy TOP 10 najwyżej ocenianych gier przez krytyków według serwisu Metacritic. Gry te miały premierę w 2021 roku i kto wie czy niektóre z nich nie okażę się najlepszymi w zestawieniu końcowym.

Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie produkcje to nowości. Na liście mamy na przykład Nioh 2 oraz Control, które debiutowały odpowiednio w 2020 i 2019 roku.

Najlepszy gry 2021 – pierwszy kwartał:

It Takes Two – 90/100

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 89/100

The Nioh Collection – 88/100

Hitman 3 – 87/100

Monster Hunter Rise – 87/100

Yakuza: Like a Dragon – 87/100

Nioh 2: The Complete Edition – 87/100

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – 86/100

Control: Ultimate Edition – 85/100

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy – 84/100

Produkcja It Takes Two jest sporym zaskoczeniem. Nastawiona na kooperację zbiera naprawdę bardzo dobre noty. Gracze doceniają w niej przede wszystkim bardzo ciekawy gameplay i nowe mechaniki rozgrywki. Również narracja jest mocnym punktem produkcji, a także świetne efekty wizualne.

Robert Ocetkiewicz Fan wszelkiego rodzaju FPS-ów oraz wyścigów. Nie stroni również od gier sportowych i dobrych bijatyk w stylu Tekkena.