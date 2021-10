Jeśli chcecie zostać Pogromcami Mitów, ta gra jest dla Was. Ma nawet demo

Movie Games od paru lat zajmuje się produkcją MythBusters The Game. Tytuł nadal nie otrzymał daty premiery, ale posiada jeszcze świeżą i całkowicie bezpłatną wersję demo.

Gra wkrótce doczeka się oficjalnego zakończenia kampanii na Kickstarterze, więc możliwe, że niedługo wreszcie poznamy datę premiery. Twórcy udostępnili też wersję demonstracyjną, która jest dostępna do 10 października. Znajdziecie ją w tym miejscu.

MythBusters The Game jest dokładnie tym, na co wskazuje tytuł. To symulator szalonych eksperymentów, który czerpie garściami ze słynnego programu telewizyjnego. W grze możemy przeprowadzać własne eksperymenty przy pomocy własnoręcznie stworzonych narzędzi. Dodatkowo gracz może też nagrywać własne odcinki Pogromców Mitów, a głównym celem gry jest budowanie coraz to większej popularności naszego show. Znajdzie się również miejsce na elementy zarządzania budżetem i parę innych, ciekawych systemów.

Jak już wspominałem, gra nie ma ustalonej daty premiery. Twórcy poinformowali, że planują ją wydać w czwartym kwartale bieżącego roku. Nie wiemy jednak, czy projekt nie doczeka się opóźnień. Musimy zaczekać na konkretne ogłoszenia deweloperów.