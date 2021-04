Tak zaczyna się Film Mortal Kombat. Zobacz pierwsze 7 minut

Warner Bros. udostępniło pierwsze minuty najnowszego filmu Mortal Kombat. Materiał wideo przedstawia genezę zemsty Scorpiona na Sub-Zero, dlatego spodziewajcie się w nim masy brutalnych ujęć.

Światowa premiera filmu Mortal Kombat już za dwa dni. Fani z całego świata nie mogą się już doczekać, co widać na przykład po ogromie twórczości z ich strony. Wydawca rebootu doskonale o tym wie, dlatego udostępnił fragment samego początku ekranizacji.

Mortal Kombat od razu wprowadza nas w historię

Twórcy najnowszej gradaptacji postanowili zbędnie nie przedłużać, dlatego nie oszczędzają na szybkim wprowadzeniu w główny konflikt fabuły. Nie będzie spoilerem to, że dotyczy on zemsty Scorpiona na Sub-Zero. Od razu ostrzegamy, że odnajdziemy tu ujęcia pełne przemocy podobne do tych z wcześniejszych materiałów. Niżej przedstawiona scena jest niezwykle brutalna i nie brakuje w niej rozlewu krwi. Osobom wrażliwym na tym punkcie odradzamy oglądanie.

Szczerze mówiąc, prezentuje się to fenomenalnie. Widać, że seans będzie napakowany przez autorów treścią. Nie widzę innego powodu, bo wyżej przedstawiony początek fabuły dosłownie biegnie do przodu, nie patrząc przy tym za siebie. Cieszy mnie bardzo właśnie wyżej wspomniany fakt brutalności produkcji. Jest to dobra zmiana względem oryginału. Mam tylko nadzieję, że reszta filmu będzie równie dobra lub lepsza, co udostępnione 7 minut.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.