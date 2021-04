W sieci zostały opublikowane nowe fragmenty z oczekiwanego Mortal Kombat – rebootu kultowej już serii filmów. Nowe ujęcia pokazują więcej ze scen zaprezentowanych we wcześniejszym trailerze. Nikt nie spodziewał się tak krwawego fatality.

Premiera nowego Mortal Kombat już za parę dni, a w sieci napływa do nas coraz to więcej materiałów i opinii recenzentów. Z każdą dawką wieści na temat tej produkcji moje oczekiwania coraz bardziej rosną.

Brutalna walka na nowych materiałach. Takiego Mortal Kombat oczekiwałem

Kanał EGM – игровые моменты opublikował nowe fragmenty. Możemy na nich zobaczyć znanych nam już bohaterów – Sub-Zero, Scorpiona, Jaxa, Sonyę Blade i wielu innych. Odczuwalny klimat oddaje ducha gry, a walki wyglądają znakomicie.

Warto też zwrócić uwagę na różnorodne lokacje, które jednocześnie wyglądają jak te wyjęte z gier. Widać gołym okiem, że twórcy kierują tę produkcję do graczy. Jestem jednak pewien, że również osoby niegrające nigdy w Mortala będą się dobrze bawiły przy seansie.

Mam ogromną nadzieję, że tak zwane gradaptacje filmowe odejdą od złej passy, ze względu na to, że ostatnio jest z nimi coraz lepiej. Z dobrymi recenzjami spotkał się przecież Detektyw Pikachu lub Sonic The Hedgehod: The Movie. Powyższe fragmenty świadczą o tym, że tak właśnie może być!

Tak krwawego fatality nie spodziewał się nikt [SPOILER]

Użytkownik Daergil 9 podzielił się ze światem urywkiem, na którym widzimy krwawe, brutalne fatality wykonywane przez Kung Lao na Nitarze. Odradzam obejrzenie poniższej walki wszystkim uczulonym na spoilery, choć niewątpliwie jest warto!

Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że tego typu sceny zagoszczą w tym filmie, a raczej kolejnego ugrzecznienia produkcji, które miało miejsce przy oryginale. Bezsprzecznie jest to oczywiście pozytywna dla fanów serii zmiana, ponieważ fatality jest wyraźnie inspirowane tymi znanymi nam z gier.

Wysoce prawdopodobnym jest, że powyższy film zostanie ściągnięty z platformy YouTube. W takim przypadku wrzucimy odpowiednie zdjęcia przedstawiające najważniejsze części.

Nie znamy jeszcze modelu dystrybucji Mortal Kombat w Polsce

Mortal Kombat pierwotnie miało ukazać się w kinach oraz na platformie HBO Max. Na chwilę obecną z powodu trwających obostrzeń w Polsce oraz braku wprowadzenia HBO Max na nasz rynek nie wiemy jeszcze oficjalnie, gdzie będziemy mogli legalnie obejrzeć reboot klasyka z 1995 roku. W zasadzie na chwilę obecną jest to wątpliwe.

W związku z powyższym na ten moment nie wiemy nic na temat polskiej premiery filmu. Wcześniejsza data premiery 16 kwietnia 2021 roku jest wątpliwa, a polski oddział Warner Bros. w dalszym ciągu milczy w tym temacie. Miejmy nadzieję, że niebawem się tego dowiemy, bo osobiście czekam z niecierpliwością.

Michał Wieczorek