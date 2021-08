Mortal Kombat 12 czy Injustice 3? Informator zdradza priorytet prac NetherRealm

Dziennikarz zdradza rzekome priorytety twórców serii Mortal Kombat i Injustice. Wydaje się, że praca NetherRealm nad kontynuacją MK jest rozsądniejsza dla wydawcy.

W nowym materiale od Giant Bomb dziennikarz Jeff Grubb stwierdza, że NetherRealm obecnie pracuje na kolejną odsłoną Mortal Kombat. Pamiętajmy, że deweloperzy należą do Warner Bros Games i w przeszłości stworzyli również bijatykę Injustice z uniwersum DC. Mamy więc dwie znane marki z tego samego gatunku gier. Rzekomo większy priorytet ma cykl MK.

Jest to zgodne z rzeczywistością i tym, co słyszałem, że Mortal Kombat 12 ma najwięcej sensu, ponieważ oni wiedzą, że zarobią i że gra sprzeda się dobrze… Mortal Kombat 11 był świetny i dobrze sobie radził, ale jeśli wyjdzie MK 12, to ten również sobie poradzi i sprzeda się świetnie. Jeff Grubb w materiale Giant Bomb

Choć Grubb nie daje 100% pewności tych informacji, to stwierdza, że taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna. Nie wiadomo również co z przyszłością studia NetherRealm, a dokładnie relacją między nimi a Warner Bros Games. Rok temu przecież WB Games zajmująca się grami, została wystawiona na sprzedaż. Dlatego też pozwolenie deweloperom pracować nad serią MK jest lepszym rozwiązaniem. Przy ewentualnym odejściu NR od Warner Bros nie pojawiłyby się problemy z licencjami.

Nie zdziwię się, jeśli okaże się prawdą, że seria MK ma większy priorytet. Jest to jedna z wiodących serii z kategorii bijatyk, która od zawsze cieszyła się popularnością. Tutaj przechodzimy do tematu zarobków i rentowności. Chyba wszyscy zarządcy firm wolą postawić na sprawdzony projekt, który przyniesie pewny zysk. Co by nie mówić, kolejna odsłona Mortal Kombat ma większe szanse na zysk niż Injustice. Taka decyzja wydaje się, jak najbardziej słuszna.