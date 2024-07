Jak przenieść komfort rozgrywki na wyższy level? 

Monitor o wysokiej częstotliwości odświeżania

Monitor do gier to oczywiście podstawa. Urządzenia z odświeżaniem 120 Hz, 144 Hz, a nawet 240 Hz zapewniają płynniejszą i bardziej responsywną rozgrywkę, co znacząco poprawia komfort oraz efektywność gry.

Wyższa częstotliwość odświeżania oznacza, że obraz na ekranie jest aktualizowany więcej razy na sekundę, a ruchy są bardziej płynne i naturalne. To szczególnie istotne w dynamicznych grach akcji i FPS (tzw. strzelankach pierwszoosobowych), gdzie każdy ułamek sekundy może mieć znaczenie.

Co więcej, monitory z wyższą częstotliwością odświeżania zapewniają bardziej stabilny obraz, zmniejszając zmęczenie wzroku.

Potężna karta graficzna

Ten element jest kluczowy dla zapewnienia najwyższej jakości grafiki i płynności w grach. Dla przykładu Ray tracing to technologia, która symuluje realistyczne zachowanie światła w wirtualnym środowisku, zapewniając wyjątkowo realistyczne efekty oświetlenia, cieni i odbić.

Z kolei NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) oraz AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) to technologie, które wykorzystują sztuczną inteligencję do skalowania rozdzielczości obrazu. Pozwala to na zwiększenie wydajności bez utraty jakości obrazu, co jest szczególnie przydatne w grach o wysokich wymaganiach sprzętowych​

Wydajny procesor

Nowoczesne procesory z wysoką liczbą rdzeni i wątków oferują wydajność, która jest niezbędna do obsługi skomplikowanych obliczeń oraz zaawansowanych mechanik gier.

Gracze mogą również bez problemu korzystać z dodatkowych aplikacji w tle, takich jak streamowanie czy czat głosowy, bez wpływu na wydajność gry​. Procesory z wysoką liczbą rdzeni zapewniają też szybsze przetwarzanie danych, co przekłada się na:

krótsze czasy ładowania,

lepszą responsywność w grach,

płynniejszą animację.

Postaw więc na wielowątkowy procesor z Turbo Boostem.

Pamięć RAM i dyski SSD

Minimum 16 GB RAM to obecnie standard. Pozwala na jednoczesne uruchamianie wielu aplikacji bez spowolnień. Oznacza to, że podczas grania można bez problemu korzystać z dodatkowych opcji, takich jak:

przeglądarka internetowa,

komunikatory,

narzędzia do streamowania.

Z kolei dyski SSD NVMe oferują znacznie wyższe prędkości odczytu i zapisu danych w porównaniu do tradycyjnych dysków HDD i standardowych SSD SATA. Prędkości odczytu i zapisu mogą sięgać nawet 3500 MB/s, co skraca czas ładowania systemu operacyjnego, gier oraz aplikacji​.

Komfortowe miejsce do siedzenia

Ergonomiczne krzesło gamingowe jest kluczowe dla zdrowia i komfortu podczas długich sesji przed komputerem. Takie krzesło powinno posiadać regulowane:

oparcie,

podłokietniki,

podparcie lędźwiowe

Dobrze dobrany sprzęt to nie tylko wygoda, ale i mniejsze ryzyko bólu pleców czy nawet poważniejszych dolegliwości.

Materiały, z których wykonane jest krzesło, również mają znaczenie. Wysokiej jakości pianka i oddychające tkaniny zapobiegają nadmiernemu poceniu się i poprawiają komfort siedzenia.

Ustawienie sprzętu, oświetlenia oraz dźwięku

Zacznijmy od sprzętu – monitor powinien być umieszczony na wysokości oczu, co pozwala na utrzymanie prawidłowej postawy ciała i zmniejsza zmęczenie karku. Ergonomiczne akcesoria, takie jak podkładki pod nadgarstki, mogą dodatkowo zwiększyć komfort użytkowania.

Światło powinno być rozproszone i nie może powodować odbić na ekranie monitora. Lampki LED z możliwością dostosowania barwy światła mogą stworzyć przyjemną atmosferę i jednocześnie poprawić koncentrację.

Wysokiej jakości słuchawki z funkcją dźwięku przestrzennego także mogą znacząco wpłynąć na immersję w grze, pozwalając dokładnie usłyszeć kierunek nadchodzących dźwięków. Alternatywnie, zestaw głośników 5.1 lub 7.1 może dostarczyć bogate doświadczenie audio.

