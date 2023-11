Jakość gry nie musi wpływać na jej sprzedaż. Świetne tytuły niekiedy nikogo nie interesują, a gry obiektywnie nieudane notują bardzo dobre wyniki. Call of Duty: Modern Warfare III ma bliżej do tej drugiej grupy. Choć w sieci narzekamy na masę wad i recyklingu treści, to sporo graczy zakupiło już swój egzemplarz tytułu. Nie jest jednak tak dobrze, jak w ubiegłym roku.