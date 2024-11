Metro Awakening w promocji. Graj na Steam 2 dni przed premierą, kup starsze części od 7 zł

Zbliżamy się do premiery Metro Awakening, czyli nowej odsłony postapokaliptycznych FPS-ów. Oto promocja na zamówienie przedpremierowe Edycji Deluxe. Taka wersja gry zawiera wcześniejszy dostęp, a więc zaczniemy strzelać już jutro, 5 listopada.

Seria Metro wciąż się rozrasta i do wcześniejszych trzech genialnych części dołącza właśnie trzecia. Mowa o świeżutkim Metro Awakening, które ma swoją premierę 7 listopada. Dlatego już teraz podsyłamy Wam pre-ordery w promocji. Jeśli wybierzecie Edycję Deluxe, będziecie mogli uruchomić grę 48 godzin przed premierą, a więc jutro w okolicach godziny 19:00.

A skoro jesteśmy już w temacie marki Metro, mamy również coś dla osób, które nie ograły którejś części, albo w ogóle nie znają marki. Przykładowo, co powiecie na Metro Saga Bundle w promocji za niecałe 47 zł? Znajdziecie tutaj wszystkie trzy odsłony w jednym pakiecie! Na Steam musimy płacić za taką kolekcję aż 133 zł. Wciąż za drogo? Jeśli weźmiecie każdą część osobno, to wyjdzie za całość tylko 37 zł i jest to oczywiście najlepsza opcja.

Metro Awakening i starsze części w promocji. Klucze Steam z Instant Gaming

Podczas gry w trzech głównych odsłonach Metro wcielamy się w bohatera imieniem Artem, w nowym Metro Awakening zagramy jako Serdar – lekarz próbujący odnaleźć żonę i zdobyć leki, bez których kobieta umrze. Do zagrania w części 2033, Last Light i Exodus nie potrzebujemy gogli VR, natomiast Awakening jest przeznaczone wyłącznie do zabawy VR.

Wszystkie odsłony Metro to postapokalipsa pełną gębą. Wybieramy się w podróż od zrujnowanych tuneli moskiewskiego metra po dalekie pustkowia postapokaliptycznej Rosji. W nadchodzącym Awakening powracamy do tuneli, poznając historię rozgrywającą się w 2028 roku, czyli na pięć lat przed przygodą Artema z Metro 2033.

Źródła: Steam, Instant Gaming / opracowanie własne