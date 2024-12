Wielka premiera na Max. Film dopiero co debiutował w kinach

Winona Ryder, Catherine O’Hara czy Micheal Keaton powracają do swoich ról znanych sprzed lat. A konkretnie z roku 1988, gdy na świecie pojawił się film “Sok z Żuka”, jeden z najpopularniejszych kinowych obrazów w dorobku Tima Burtona. Ceniony reżyser stworzył aktorską, zwariowaną, czarną komedię z gwiazdorską obsadą.

Beetlejuice Beetlejuice nową premierą na Max

“Dwójka” działa na podobnych zasadach, choć przenosimy się wiele lat do przodu, nadal obserwując zmagania znanej z “jedynki” Lydii Deetz z jej życiem i następstwami wydarzeń z oryginalnego filmu. Teraz ma jednak córkę – w tej roli Jenna Ortega (Wednesday) – która przypadkowo ponownie przywołuje demoniczną postać.

Beetlejuice powraca! Po niespodziewanej rodzinnej tragedii trzy pokolenia rodziny Deetzów wracają do domu w Winter River. Życie Lydii, wciąż nawiedzanej przez Beetlejuice’a, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy jej zbuntowana nastoletnia córka, Astrid, odkrywa tajemniczy model miasta na strychu, a portal do zaświatów zostaje przypadkowo otwarty. Kłopoty w obu światach to tylko kwestia czasu, aż ktoś trzykrotnie wypowie imię Beetlejuice’a, a psotny demon powróci, by rozpętać swój własny chaos. – czytamy w opisie fabuły

Beetlejuice Beetlejuice jest już dostępne w serwisie Max. Oglądać go może każdy posiadacz abonamentu, bez potrzeby dodatkowych płatności. Warto zaznaczyć, że obraz ten jest stosunkowo świeży – zaledwie we wrześniu debiutował w kinach. Co więcej, zdobył sporo pochwał, bo cieszy się aż 76% pozytywnych not w serwisie Rotten Tomatoes.

Źródło: Max