Matrix 4 tylko dla dorosłych. Szykujcie się na brutalność i wulgaryzmy

Matrix 4, a właściwie Matrix Zmartwychwstania, tak jak poprzednie części dostał kategorię wiekową R. Oznacza to, że film obejrzą wyłącznie widzowie dorośli.

Fani raczej mają się z czego cieszyć. Matrix 4 ponownie ucieszy tylko dorosłych widzów – film nie został „ugrzeczniony”.

Matrix 4 z kategorią wiekową „R”

Amerykańska agencja zajmująca się klasyfikacją wiekową filmów przyznała nadchodzącemu Matrixowi 4 kategorię wiekową „R”, co oznacza „tylko dla dorosłych”. Jak czytamy na oficjalnej stronie, zostało to podyktowane brutalnymi scenami i wulgaryzmami.

Fani raczej mają się z czego cieszyć, a nowa informacja powinna nieco uspokoić po pierwszym zwiastunie, którego odbiór był mieszany. Wiele wskazuje na to, że cały film będzie mocno nawiązywał do poprzednich. Te także mogły obejrzeć wyłącznie osoby dorosłe i to z tych samych powodów.

Warto wspomnieć, że oficjalny synopsis filmu głosi, iż matrix będzie tym razem „silniejszy, pewniejszy i bardziej niebezpieczny niż kiedykolwiek wcześniej”, co potwierdza istnienie dwóch rzeczywistości. No i powrócą znane postacie, m.in. Keanu Reeves jako Neo, Carrie-Anne Moss jako Trinity i Morfeusz, którego tym razem zagra Yahya Abdul-Mateen II.

Matrix 4 jest kolejnym filmem z kategorią wiekową R, który ma szansę na przebicie dotychczasowych rekordów. „Dwójka” przez wiele lat dumnie dzierżyła tytuł najlepiej zarabiającego filmu dla dorosłych w historii, aby później ustąpić miejsca Deadpoolowi, a następnie jego kontynuacji i Jokerowi. Istnieje więc sporo szansy, że legendarna marka powróci w wielkim stylu. O tym przekonamy się już 17 grudnia.