Nareszcie fani serii mogą spać spokojnie. Mass Effect Legendary Edition zostało ocenione przez koreańską agencję ratingową.

Remaster trylogii Mass Effect wyciekł do sieci już tyle razy, że dziwnym by było, gdyby projekt okazał się nieprawdziwy. W końcu dostaliśmy jednak oficjalne potwierdzenie tego, że gra faktycznie powstaje.

Koreańska agencja oceniająca gry opublikowała nowe zestawienie obsłużonych przez siebie produkcji. Na liście znalazł się pewien tytuł, który szczególnie nas interesuje.

ME: Legendary Edition trafiło do certyfikacji jeszcze we wrześniu, co oznacza, że wszystkie wcześniejsze plotki były prawdziwe. Zapowiedzenie produkcji przez EA jest już jedynie kwestią czasu i kto wie, może z odświeżeniem serii zapoznamy się w ciągu kilku najbliższych miesięcy?

Przypomnę tylko, że w podobny sposób ujawniono remaster NFS Hot Pursuit, który został zapowiedziany tydzień po pokazaniu się na liście GRAC.

Wspomnę też, że według doniesień zestaw ma zawierać wszystkie trzy odsłony serii i komplet wypuszczonych do nich DLC. Remaster ma ominąć tryb multiplayer ME 3, co może rozczarowywać, jednak jest dość zrozumiałe.

Niedawno w sieci zrobiło się dość głośno o tym, że EA miało problemy z przygotowaniem odnowienia dla pierwszej odsłony cyklu. Wydawca podjął więc decyzję, aby opóźnić projekt.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.