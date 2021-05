Są na sali fani Mass Effect Legendary Edition? EA rozdaje prezenty!

Jeśli marka Mass Effect Legendary Edition nie jest obca Waszym sercom, koniecznie pobierzcie pakiet bonusów przed premierą.

Parę kliknięć dzieli Was od pobrania pakietu zawartości, która umili Wam oczekiwanie na premierę gry Mass Effect Legendary Edition (kliknij tutaj).

Co wchodzi w jego skład?

88 klasycznych utworów: mowa o muzyce obejmującej takie kawałki jak: Mass Effect Theme, Suicide Mission, Iluusive Man czy Leaving Earth

2 książki z gratisami w formacie PDF: zanurzcie się w uniwersum ulubionej sagi, dzięki dwóm książkom (w formacie cyfrowym) z pięknymi grafikami

2 komiksy w formacie PDF: Dowiedz się więcej o uniwersum Mass Effect dzięki dwóm limitowanym komiksom cyfrowym Dark Horse Comics: Mass Effect: Odkupienie (numer 1.) i Mass Effect: Inwazja (numer 1.)

Cyfrowa litografia Normandii: Zaprezentuj najlepszy okręt całej floty dzięki cyfrowej litografii prezentującej Normandię w ogniu walki

To nie koniec atrakcji dla miłośników fenomenalnego uniwersum. Każdy z graczy może wyżyć się artystycznie i zaprojektować unikatową okładkę do gry. Możemy podzielić się efektem naszych prac w mediach społecznościowych albo wydrukować ją, by spersonalizować swoje fizyczne wydanie gry. Wyboru dokonamy spośród sporej ilości elementów, składających się na całość. Wyznaczymy m.in. którzy bohaterowie pojawią się na okładce, czy w jakiej scenerii wystąpią (link do kreatora okładek)

Data wydania Mass Effect Legendary Edition już niebawem!

Premiera Mass Effect Legendary Edition została zaplanowana na dzień 14 maja bieżącego roku. W tytuł zagramy na komputerach klasy PC, PS4, PS5, XONE i XSX/S. Jeśli zechcecie uruchomić RPG akcji na blaszakach, musicie mieć na względzie, iż wymagania sprzętowe nie należą do niskich (więcej tutaj):

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i5 3570 lub AMD FX-8350

8 GB pamięci RAM

Karta graficzna NVIDIA GTX 760 lub AMD Radeon 7970 lub R9 280X z 2GB pamięci VRAM

120 GB wolnego miejsca na dysku

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 7 3700X

16 GB pamięci RAM

Karta graficzna NVIDIA GTX 1070, lub AMD Radeon Vega 56 z 4 GB pamięci VRAM

120 GB wolnego miejsca na dysku

Czy usprawniona grafika usprawiedliwia wykorzystanie aż tak potężnych podzespołów? Możecie zapoznać się z naszym materiałem, by wyrobić sobie na ten temat zdanie (kliknij tutaj). Zestawia on wygląd remastera z grafiką znaną z oryginału. Naszym zdaniem ulepszone oświetlenie czy wyższa rozdzielczość tekstur robią robotę. Jednak dopiero za kilka tygodni przekonamy się czy fani Sheparda będą ukontentowani, mając okazję zapoznać się z odświeżoną edycją.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.