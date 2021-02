Znamy wymagania Mass Effect Legendary Edition. Są zaskakująco wysokie

BioWare opublikowało wymagania sprzętowe Mass Effect Legendary Edition. Gracze chcący ograć remastery muszą mieć całkiem mocny komputer.

W sieci pojawia się coraz więcej nowych informacji o odświeżonej trylogii przygód komandora Sheparda. Wiemy już, co zostanie wycięte z gier, a dodatkowo właśnie poznaliśmy oficjalne wymagania sprzętowe.

Te są zaskakująco wysokie i wygląda na to, że osoby chcące przetestować kultową trylogię BioWare w nowym wydaniu będą musiały przygotować swoje komputery na niezły wycisk.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i5 3570 lub AMD FX-8350

8 GB pamięci RAM

Karta graficzna NVIDIA GTX 760 lub AMD Radeon 7970 lub R9 280X z 2GB pamięci VRAM

120 GB wolnego miejsca na dysku

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i7-7700 lub AMD Ryzen 7 3700X

16 GB pamięci RAM

Karta graficzna NVIDIA GTX 1070, lub AMD Radeon Vega 56 z 4 GB pamięci VRAM

120 GB wolnego miejsca na dysku

O ile do rozgrywki na niskich ustawieniach wystarczy sprzęt ze średniej półki, tak lepsza jakość będzie przy okazji wymagać nieco nowszej konfiguracji. Nie są to wymagania rodem z najnowszych produkcji wysokobudżetowych, ale nadal mogą dziwić biorąc pod uwagę, że to tylko średnio zaawansowany zestaw remasterów.

Szczególnie imponująca jest ilość wymaganego miejsca na dysku. 120 GB to wartość rodem z nowszych odsłon Call of Duty i mam nadzieję, że BioWare pozwoli nam zainstalować każdą część osobno.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.