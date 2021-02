Mass Effect Legendary Edition – wiemy, co zostało wycięte z gier

Niestety, Mass Effect Legendary Edition zostanie pozbawione niektórych elementów oryginalnych gier. Wiemy, o które fragmenty zabawy chodzi.

Niedawno opublikowane informacje o odświeżonej trylogii Mass Effect napawają optymizmem. Zmienić ma się całkiem sporo, a grafika otrzyma całkiem przyzwoite usprawnienia.

Niefortunnie, nie wszystkie elementy trylogii Sheparda trafią do remasterów. Portal Game Informer dotarł do informacji mówiących, że gracze nie będą mieli okazji sprawdzić odnowionej wersji DLC Pinnacle Station do pierwszego Mass Effect. Dodawało ono do gry lokację treningową i aż 13 dodatkowych scenariuszy walki.

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że wykonanie dodatku pierwotnie zlecono zewnętrznemu deweloperowi – Demiurge Studios. Kod źródłowy zaginął wiele lat temu, a odzyskany backup plików okazał się być praktycznie bezużyteczny. Dodanie Pinnacle Station do Legendary Edition wymagałoby stworzenia DLC praktycznie od podstaw, co byłoby na dłuższą metę nieopłacalne.

Co więcej, do gier nie trafi także moduł sieciowy z ME3. Według BioWare został on wycięty z remasterów, aby pozwolić twórcom na maksymalne dopracowanie jednoosobowej przygody Sheparda. Szkoda, ale multik nigdy nie cieszył się wielką popularnością w serii Mass Effect.

Na szczęście nie wycięto zbyt dużo zawartości i myślę, że drobne DLC i multiplayer nie są aż tak istotne w perspektywie przygody na prawie 100 godzin. Cena zremasterowanej trylogii to co prawda dyskusyjny temat, ale najwięksi fani przygód Sheparda i tak powinni być zainteresowani.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.