DLC do Mass Effect 2 kluczowe dla historii “piątki”? BioWare radzi je ograć

Fabuła Mass Effect 5 może mieć bezpośredni związek z Lair of the Shadow Broker do Mass Effect 2. Tak przynajmniej sugeruje deweloper z BioWare.

Może i nowy Dragon Age nie wyszedł w pełni tak dobrze, jak chcieliby tego fani, ale BioWare ma jeszcze szansę na odkupienie nowym Mass Effect. Gra powstaje, ale premiera jest niezwykle odległa.

Mass Effect 5 związane z Handlarzem Cieni?

Jeśli graliście w Mass Effect 2, to gratuluję, zapewne doświadczyliście jednej z najlepszych historii w gamingu w ogóle. Jeśli nie, to polecam to nadrobić i na dobrą sprawę ograć całą trylogię. Szczególnie teraz, gdy cały zestaw Legendary Collection dostępny jest w niższej cenie na Steam. Zapewne z tego powodu wielu graczy powraca do tego świata, przechodząc całe te fabularne zawiłości kosmiczne raz jeszcze.

Dostrzegł to nawet Michael Gamble, jeden z weteranów BioWare. Deweloper odpowiadający obecnie za prace nad Mass Effect 5 sugeruje przy tym, że warto przejść szczególnie DLC do drugiej części. I choć Lair of the Shadow Broker jest ciekawym i nieźle pogłębiającym lore dodatkiem, to raczej nigdy nie zasłynęło jako coś szczególnie wybitnego. Czemu więc Gamble sugeruje, że warto je ograć? No cóż – być może ma związek z fabułą nadchodzącej “piątki”.

Tak wielu nowych fanów Mass Effect pojawia się w moich wzmiankach na X. Może dlatego, że teraz kosztuje jakieś 5 dolców czy coś. Niesamowite. Jest tam zawartość DLC o wartości całej gry, ale upewnij się, że zagrasz w Lair of the Shadow Broker. Dzięki. – napisał Michael Gamble

So many new Mass Effect fans popping up in my mentions. Maybe because it’s like 5 bucks or something. Awesome to see. There’s like an extra game worth of DLC content in there but make sure you play Lair of the Shadow Broker. Thx. — Michael Gamble (@GambleMike) November 30, 2024

I to tyle, bez żadnych elaboracji, konkretów czy szczegółów. Przypomnę tylko, że Lair of the Shadow Broker opowiada historię, która łączy pomostem pierwszą i drugą część cyklu. Jako Lara T’Soni gracze starają się wyciągnąć ciało Sheparda od Handlarza Cieni, niezwykle enigmatycznej i zdecydowanie zbyt mało wykorzystanej persony w uniwersum Mass Effect. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby to właśnie ta figura stała w centrum historii w nowej grze.

Źródło: PC Gamer